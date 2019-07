El rock mastodóntico de The Kill Devil Hills atronará esta noche en el Dabadaba The Kill Devil Hills JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 julio 2019, 10:40

Tras su memorable actuación de hace un año en el Andoaingo Rock Jaialdia, The Kill Devil Hills regresan a tierras guipuzcoanas con su rock mastodóntico. La banda australiana presentará hoy en el Dabadaba (22.00 horas, 12-15 euros) un disco de inminente publicación que sucederá a 'Pink Fit' (2018). The Kill Devil Hills nació en 2003 como un tranquilo proyecto acústico que no tardó en convertirse en «una marea arrolladora».

Cuatro discos y varios EPs después, el grupo se autodefine como «una banda de rock con corazón de barro y carbón». Sus seis integrantes, varios de ellos multiinstrumentistas, dicen practicar una especie de «cacofonía melodiosa» y «un bonito ruido bastardo» plagado de «baladas feas pero honestas y parodias sonoras ensambladas genéticamente».

El año pasado ya dieron muestra de su visceral directo en Andoain, donde su rock mastodóntico, intenso y atmosférico en la onda de Nick Cave fue lo mejor del festival. Según escribimos entonces, Brendon Humphries y Alex Archer «brillaron en un conciertazo aderezado con blues pantanoso, folk, post-rock y mil y un matices: incluso en los momentos más crudos de tormenta eléctrica hubo espacio para un coro en falsete, un arañazo en el plato de la batería o cualquier otro detalle. Soberbio».