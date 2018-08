Roca Rey, triunfador de la Semana Grande, se afianza como figura Roca Rey, con una de las tres orejas que cosechó en Illunbe. / EFE Enrique Ponce sentó cátedra la víspera de la Virgen, y el público volvió a responder, aún con un festejo más que el pasado año MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 30 agosto 2018, 06:50

Ya cuando se conocieron los carteles en julio, la Feria Taurina de la Semana Grande presentaba notorias novedades. La primera el propio soporte, el cartel, donde la empresa, dando un paso más en la innovación del diseño gráfico, hizo que algo tan propio y tan único como que una 'Gilda' se transformara en una cabeza de toro. Por otro lado se aumentaba en un festejo, de cuatro a cinco, la propia Feria y un novedoso mano a mano entre Pablo Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo inauguraba el serial. Pero ahí no quedó la cosa: La rocambolesca historia de la caída del cartel de Cayetano, dos horas y media antes del comienzo de la corrida del día 14, la conversión en un inesperado mano a mano, el nuevo sorteo, la composición de las cuadrillas, la búsqueda de un sobresaliente... fue una novedad inesperada pero importante, que marcó el resultado final de la propia feria. No hay que olvidar que los toros con los que triunfaron Enrique Ponce y Cayetano, eran los que sorteó la cuadrilla de Cayetano a las doce del mediodía, cuando no se tenía conocimiento de la no presencia del torero. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería Cayetano el triunfador en lugar de Roca Rey? Nunca lo sabremos, nadie es capaz de asegurar que los dos toros hubieran tenido el mismo comportamiento en otras manos.

En esta ocasión no ocurrió como en 2017, cuando la corrida de El Parralejo considerada de relleno, dio la sorpresa y consiguió el trofeo Paco Apaolaza a la corrida más completa y Luis David Adame la Concha de Oro. Este año el triunfador ha sido Roca Rey y el trofeo lo ha ganado una de las corridas de la feria de Azpeitia.

La idea de comenzar con un mano a mano en corrida mixta de rejones con la presencia, por primera vez, de Pablo Hermoso y su hijo Guillermo, reciente triunfador en la feria de Nimes fue una idea novedosa. Las raíces donostiarras de Pablo, y su histórica presencia en Illunbe cada Semana Grande, cubrieron más de la mitad de los tendidos de aficionados al toreo a caballo.

Cinco corridas de toros, una de ellas mixta es un paso adelante que no tiene que volver atrás

Tampoco a la combinación del domingo se le podía poner ningún pero. Ganadería triunfadora, torero acreedor de la Concha de Oro, acompañado de otro de los triunfadores de aquella corrida, López Simón y la presentación de Curro Díaz, torero artista que está en un momento dulce componían un cartel redondo. Pero el público es soberano y la entrada fue un poco más discreta que la víspera. Otro tanto ocurrió en la corrida del lunes, interesante sobre el papel con Antonio Ferrera, en una etapa de torero serio, Sebastián Castella con buen cartel en Illunbe y la promesa de Ginés Marín.

Y a partir de ahí, llegaron las figuras y se llenaron los tendidos. Dos buenas entradas con más de tres cuartos de plaza, para el triunfal mano a mano entre Enrique Ponce y Andrés Roca Rey y el día grande la Virgen, la despedida de Juan José Padilla con la presencia de un gran 'Juli' y de José María Manzanares.

Los toros

Tanto los novillos como los toros para rejones de los dos hierros de Pedro Moya, cumplieron con los esperado del encaste Murube, grandes, con peso, cómodos de cabeza, humillaron y fueron prontos al caballo. Propiciaron el triunfo de los caballeros. En cuanto a las corridas de a pie, la corrida de Victoriano del Río lidiada el día 14 destacó por su calidad y su juego. Dos toros muy bravos, el cuarto y el quinto, el resto cumplieron con creces. Quizás un poco desigual de presentación. También cumplió la corrida de Hernández/Garcigrande. Un poco más baja de casta pero dando buen juego para los toreros. Una pena el encierro de 'El Parralejo'; no respondió a las expectativas previstas. Corrida encastada, noble, que embestía al toque pero con una falta de fuerza muy considerable. Igualmente desparejada en presentación con tres y tres toros, bastante desigual. Se esperaba más de la corrida de Santiago Domecq, lidiada el lunes. Resultó muy justa de presencia y con escasas fuerzas, aunque hay que reconocer que tuvo recorrido.

Los toreros

Andrés Roca Rey está en estado de gracia. Tres orejas en una tarde de triunfo rotundo cimentado en un valor seco y en una forma de hacer el toreo muy interesante. Ha superado el bache de la pasada temporada, normal además, y junto a la cercanía de su toreo ha sabido completarlo con una parte artística de gran nivel. Todo ello con un gran poder delante de los toros. Esa tarde se encontró, para deleite de los aficionados, con un Enrique Ponce en estado de gracia. Vimos en Illunbe a ese maestro poderoso, capaz de dominar a cualquier toro pero además de poderle, torearlo con gusto, dejándose llevar, sintiéndose artista y torero. Lástima de estocada.

Y además, cada tarde un torero: el domingo Curro Díaz, elegante; el lunes Castella, profesional; el miércoles 'El Juli' maestro, como siempre y la emocionante despedida de Juan José Padilla, todo entrega. El sábado los dos caballeros salieron igualmente a hombros, en una tarde triunfal.

Un paso adelante

Cinco corridas de toros, una de ellas mixta es un paso adelante que no tiene que volver atrás. El público ha respondido en la misma medida que el año anterior y eso tiene que propiciar el asentamiento de la propia Feria. Si nuestros políticos son capaces de buscar una solución a la gestión del coso de Illunbe, a largo plazo, en combinación con otras actividades que puedan allí realizarse, se habrá dado un paso de gigante para la consolidación de la fiesta en Donostia, que es lo que todos los aficionados deseamos, respetando todas las ideas de cualquier otro colectivo y buscando igualmente el mismo respeto.