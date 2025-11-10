Sobre el día después

Todos, de una manera u otra, nos preguntamos qué pasa después de la muerte. Los creyentes en diversas religiones o creencias tienen el apoyo de ... unas 'instrucciones' que sirven de ayuda. Aquellos que ni sí ni no, pues depende del día. Y los ateos convencidos no por serlo dejan de pensar en el más allá, aunque sea en la intimidad.

'Valentina en el limbo' es un juguete escénico que nos propone divertirnos mientras vemos a una mujer enterarse de que está en el limbo y, ya de paso, que se ha muerto. Un ser celestial es el encargado de dar la noticia y de llevar adelante un protocolo con destino al paraíso, en este caso el de los ateos.

'Valentina en el limbo' Autor: Francisco Negro

Producción: Morfeo Teatro

Intérpretes: Ana I. Roncero, Carolina Bona

Dirección: Francisco Negro

Duración: Una hora y veinte minutos

Lugar: Teatro Principal

Fecha: 9-11-2025

En la comedia que ha creado Francisco Negro se dirimen estas cosas del morirse y sus efectos secundarios por medio de un humor que bebe del absurdo, pero sin abandonar cierto realismo que surge a modo de subtexto. De la mezcla nace una función curiosa, que me aleja y me devuelve a la acción constantemente.

La relación entre los dos personajes, bien interpretados por Ana Roncero y Carolina Bona, no deja de plantear situaciones atractivas, pero al mismo tiempo se alarga en su exposición, rozando una monotonía quizás buscada como forma expresiva. No aburre, tampoco engancha. Echo de menos un mayor dinamismo escénico que acompañe al texto.