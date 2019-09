Richard Linklater rodará una película durante 20 años EP Miércoles, 4 septiembre 2019, 09:07

Richard Linklater ha decidido repetir su experiencia tras los doce años de rodaje de 'Boyhood'. El cineasta superará la duración de filmación con la adaptación del musical 'Merrily We Roll Along', que le llevará dos décadas. Así lopublica Variety, que habló con el director sobre la obra musical de Stephen Sondheim y George Furth. «Vi por primera vez 'Merrily...' en los ochenta, y me enamoré», explicó el realizador, que al acabar la filmación sería ya octogenario.