El revoltoso Liam Gallagher viene a liarla en el BBK Live El Bilbao BBK Live anuncia 20 nuevas incorporaciones y el BBK Music Legends cierra su cartel con Paul Collins Beat y el bluesman Watermelon Slim IÑAKI ESTEBAN Viernes, 1 marzo 2019, 13:34

El año pasado estuvo en Kobetamendi Noel Gallagher y en la edición de este año le toca subirse al escenario a su hermano Liam, supuestamente el más revoltoso de la familia. Juntos no pueden hacerlo porque literalmente se tiran las guitarras a cabeza, aunque los dos se mantienen muy sanos y vivos en la cabeza de los fans por su pasado en Oasis. En algún momento de la década de los noventa se publicitaron como la reencarnación de los Beatles y lo cierto es que discos suyos como '(What's the Story) Morning Glory?', en el que colaboraron eminencias como Paul Weller, están ahí para seguir escuchándolos.

La promotora del Bilbao BBK Live acaba de anunciar una veintena de nuevas incorporaciones, como la del músico de Manchester y también la de uno de los proyectos de Damon Albarn, la banda The Good, The Bad and The Queen, que tocarán en el escenario grande el sábado 13 de julio.

The Good, The Bad and The Queen.

Liam Gallagher, reconvertido como su hermano en estrella de los festivales veraniegos, encabezará el cartel del jueves 11 junto con otro clásico del 'brit pop', Thom Yorke, el genio detrás de Radiohead, al que por cierto no le gusta nada esa etiqueta. El pequeño de los Gallagher, que se va acercando a los 50 años, sacó en 2017 su único disco en solitario, 'As You Were'. Buen conocedor del negocio, también de los réditos publicitarios de sus peleas, en sus conciertos suele tocar algunos temas de ese álbum pero sabe que el éxtasis del respetable llega cuando toca las canciones de Oasis como 'Champagne Supernova', 'Some Might Say, Cigarettes & Alcohol. Un día después, el viernes 12, los interesados podrán disfrutar de la música en directo de Rosalía, The Strokes, Laurent Garnier...

Paul Collins Beat.

Por otro lado, el BBK Music Legends, el festival que tiene el centro Ola de Sondika como escenario, ha anunciado que cierra el cartel como Paul Collins Beat, el 'Rey del Pop' y con el bluesman Watermelon Slim. Se unen a Ben Harper & The Innocent Criminals, The Beach Boys Little Steven and The Disciples of Soul y Suzanne Vega. La cita en Sondika será el 14 y el 15 de junio.