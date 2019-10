Los Xey revivirán en lo nuevo de los Golden Edu Errondosoro, Loiola Garmendia, Mikel Urreizti y Manu Romano en el local de ensayos preparando su espectáculo sobre Los Xey. / MICHELENA Golden Apple Quartet ensaya en estas fechas el espectáculo 'The Golden Xey', un reconocimiento al más internacional grupo musical vasco de su época. El cuarteto prepara un homenaje al grupo musical donostiarra que triunfó en los años 40 y 50 ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 7 octubre 2019, 14:43

En 1961 se disolvieron Los Xey, un grupo vocal donostiarra que en los años cuarenta y, sobre todo, durante toda la década de los cincuenta triunfó no solo por toda España, también en Francia y Alemania. Y especialmente en América Latina, donde se convirtieron en verdaderas estrellas.

'The Golden Xey' se subirá por primera vez a un escenario el 22 de noviembre en Errentería en calidad de preestreno. La puesta de largo oficial será en el Victoria Eugenia de San Sebastián el 2 de enero. Para este montaje han recuperado como director a Eneko Olasagasti, que fue hace treinta años el primero en dirigirlos. Además van a contar con la dirección musical de Xabier Zabala, que también intervendrá en el espectáculo tocando el acordeón e interpretando el personaje de Pepito Yanci, uno de los integrantes de Los Xey.

Otra novedad es que en todas las localidades donde representen este montaje participará la banda de música local. «Si no hay banda no actuamos», dicen rotundos los integrantes de los Golden, que dan gran importancia a este 'maridaje' entre ellos y las bandas musicales. «Vamos a ver qué pasa en San Sebastián», explica Loiola Garmendia. «En Donostia no hay banda municipal, se la cargaron con la crisis económica y es una pena porque la que había era una de las mejores de todo el país». La solución puede venir de un intento, parece que complicado, que Loiola y sus compañeros realizan «para formar para el estreno una banda de música con gente de Musikene, el conservatorio y de otros centros musicales. Las bandas municipales son junto a nosotros protagonistas de este nuevo proyecto».

«En todas las representaciones participarán bandas locales de música»

Se van a interpretar dieciséis temas del repertorio de Los Xey, llevados a escena según Eneko Olasagasti «con un gran respeto a lo que ellos fueron y con un pequeño juego escénico en la línea de lo caraduras que son los Golden. Humor no va a faltar». Entre las canciones estarán títulos como 'El placer de viajar' interpretado a capella, 'Maitetxu mía', 'Señora Baronesa, 'Los feos', ¡Oh, Pepita! y sobre todo 'Buen menú', un tema que siempre ha unido a Los Xey y Golden, ya que ha sido esencial en el repertorio de ambos y uno de sus grandes éxitos en ambos casos.

La historia con la que van a armar la función han querido que sea «muy sencilla, es como un regreso a nuestros orígenes, donde la parte musical tenía más presencia que la teatral». El argumento es que los Golden han recibido el encargo de preparar un espectáculo homenaje al mítico grupo Los Xey. «Pero no lo tenemos muy claro ni tampoco nos acaba de gustar la idea de transformarnos en ellos y al principio del espectáculo nos resistimos».

Las dudas se les acaban «cuando alguien nos indica que si no lo hacemos no cobramos y entonces abrazamos la idea con gran ilusión. Como se ve tenemos unos principios muy sólidos», cuenta divertido el director. «Mantenemos el humor de los Golden sobre todo en esa primera parte, pero luego todo va más hacia un acercamiento a Los Xey, para lo que también usamos algunos números musicales de humor que hicieron ellos».

No es para nostálgicos

El origen de 'Los Golden Xey' lo sitúa Loiola Garmendia «en una propuesta que nos hizo Xabier Zabala para realizar un homenaje a Pepito Yanci, un acordeonista muy conocido que tuvo escuela en la Parte Vieja y también uno de los componentes de Los Xey. Lo hicimos hace dos años en Lesaka, en el Victoria Eugenia de San Sebastián y en el teatro Gayarre, en Pamplona. Y a raíz de aquello nos surgió la idea de lo que pronto será nuestro nuevo espectáculo».

Loiola Garmendia, que es el encargado de la dirección musical de los montajes de Golden Apple Quartet, destaca muchas similitudes entre el conjunto que les precedió y ellos. «Somos como eran Los Xey en lo musical. Ellos armonizaban las canciones con un estilo muy personal. Mamaron mucho de las armonías americanas, haciendo algo muy diferente a lo habitual en este campo entonces. Nosotros le hemos dado otro tipo de armonización, pero hay canciones que se parecen mucho a las de ellos musicalmente. Cuidaban mucho la armonía vocal y eso es algo que nosotros también hemos hecho siempre».

Ni Loiola ni Eneko Olasagasti piensan que vaya a resultar un espectáculo para nostálgicos. «Es cierto, apunta el director, que los que ya hemos pasado de los cincuenta somos los últimos con alguna referencia de Los Xey, no por haberlos escuchado en directo, sino por la radio cuando éramos niños o por comentarios de los familiares».

«Somos la última generación que, sin conocerlos, tiene recuerdos de Los Xey»

«Paralelamente a este montaje se está realizando un documental sobre ellos»

Para Loiola este montaje está hecho por la generación «de los hijos de los que los conocieron, pero no creo que por eso vayamos a hacer una función solo para nostálgicos. Irá a verla gente que conoció a Los Xey, que habrá ya pocos. Pero estoy seguro que para muchas personas de edades diversas va a ser todo un descubrimiento. Primero al enterarse de lo importante que fue este grupo que nació en el seno del Coro Easo, y luego al conocer algunas de sus canciones más famosas».

Ánimos de Emilio Aragón

Añade Garmendia que esta vez tampoco va a faltar el toque Golden, siempre divertido. «La gente nos recibe muy bien porque hacemos un humor sencillo, pero a la vez muy natural. Entra bien a todo tipo de público. En ese sentido este espectáculo tendrá nuestro sello aunque respetando totalmente las canciones de Los Xey».

Saben que no va a ser un montaje sencillo para llevarlo fuera del País Vasco, «por el tema de contar con las bandas de música municipales. Aquí tenemos contacto con muchas de ellas». De todas formas Loiola asegura que algunas representaciones seguro que se podrán hacer en Madrid y Barcelona. «En la capital catalana Los Xey trabajaron una buena época con la compañía de revistas de Celia Gámez, la más importante en aquellos años». También han recibido aliento de Emilio Aragón. «Su familia, con los espectáculos de circo, y Los Xey coincidieron trabajando en México y tuvieron mucha relación. Vivieron juntos allí. Emilio Aragón está muy interesado en este proyecto y quiere verlo. Creo que en Madrid hay público para algunas representaciones y lo mismo en Barcelona. Los Xey fueron muy famosos y eso no se olvida del todo».

Las primeras funciones Preestreno El 22 de noviembre en Errentería. Iglesia de Kaputxinos. A las 20.00 horas. Entradas a la venta desde el 14 de octubre. Estreno El 2 de enero en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. A las 20.00 horas. Entradas ya a la venta. Otras representaciones Sin confirmar aún fecha, Irun, Zumarraga, Pamplona y Tolosa serán próximos escenarios.

Tanto Loiola Garmendia como sus compañeros de los Golden, Edu Errondosoro, Manu Romano y Mikel Urreizti, comparten la ilusión «por recuperar la imagen de Los Xey o al menos por recordarles. No queremos que se queden en el olvido, aunque sea un poco por egoísmo porque también nos gustaría que nos recordaran a nosotros dentro de cincuenta años».

Puede que eso ocurra o no, pero para evitar el posible olvido, de forma paralela a la creación de este montaje Eneko Olasagasti prepara un documental sobre Los Xey y el primer paso está siendo la grabación de los ensayos. «Resulta que David Berraondo, con quien trabajo en la realización de documentales, es sobrino de uno de Los Xey, así que todo está saliendo de forma natural. No sé cómo voy a usar todo este material, queda mucho por investigar de Los Xey, sobre todo de sus años en Latinoamérica y también de su paso por Norteamérica».