Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Irene Villalba, en su taller, junto a algunos de sus retratos. I. V.

Los retratos a boli de Irene Villalva llegan a Donostia

La artista expondrá a partir de este viernes en Arteuparte una decena de dibujos realizados a mano con un Bic sobre antiguos documentos

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:38

Comenta

Aunque nacida en Cataluña y residente en A Coruña desde hace dos años, la artista Irene Villalva (Castelldefels, 1994)  ha pasado la mayor parte de ... su vida en la localidad alavesa de Murguía, en donde ha desarrollado su trayectoria creativa. A partir del próximo viernes expondrá en el espacio artístico donostiarra Arteuparte alrededor de una decena de los retratos que realiza a bolígrafo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  4. 4 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  5. 5

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  9. 9

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  10. 10 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los retratos a boli de Irene Villalva llegan a Donostia

Los retratos a boli de Irene Villalva llegan a Donostia