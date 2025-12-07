Los retratos a boli de Irene Villalva llegan a Donostia

Aunque nacida en Cataluña y residente en A Coruña desde hace dos años, la artista Irene Villalva (Castelldefels, 1994) ha pasado la mayor parte de ... su vida en la localidad alavesa de Murguía, en donde ha desarrollado su trayectoria creativa. A partir del próximo viernes expondrá en el espacio artístico donostiarra Arteuparte alrededor de una decena de los retratos que realiza a bolígrafo.

Bajo el título de 'Tu herida es la mía', Villalba traerá a Donostia varios retratos en distintos formatos –algunos, grandes– que ha realizado en los últimos años sobre documentos antiguos, pero sin valor, como libros escolares, mapas, partituras o periódicos. «Elegiré cuáles expongo en función del espacio porque no quiero saturarlo, pero serán en torno a una decena», comenta la artista.

Villalva indica que adoptar el bolígrafo Bic de toda la vida a modo de pincel «fue un reto que me planteé a mí misma porque quería crear cosas, pero me faltaban recursos. Ahora, con elementos muy simples puedo hacerlo en cualquier sitio» y a bajo coste. Además, el recurso a cartas náuticas, mapas, partituras o periódicos como soportes de sus dibujos no convierten estos materiales únicamente en «el lienzo de mis obras, sino que son una parte integral de ellas, aportando un contexto histórico y emocional que enriquece el concepto».

«Lo que comenzó como un simple experimento se reveló como un estilo propio, que finalmente definió mi camino artístico», explica en su web Villalba, quien ya en conversación con este periódico reconoce que trabajar con «óleos supone un desembolso» económico importante.

Para sus obras, rara vez recurre a personas reales como modelos. Prefiere que la inteligencia artificial se encargue de crear un rostro según sus instrucciones y a partir de ahí, dibujar a bolígrafo unos retratos que «no son de nadie en concreto, excepto en algunos casos en los que utilizo a algún conocido».

Respecto al título de la muestra donostiarra afirma que con 'Tu herida es la mía' pretende instalarse en «esa corriente que hay en el mundo cultural dirigida a reivindicar los relatos comunes. Se ponen de moda las cosas que nos unen, aunque parezca que nos fijamos más en nuestra diferencias. Reivindico los puntos en común que mantenemos entre nosotros mediante una cultural compartida», indica la artista.

La exposición permanecerá en Arteuparte desde este próximo viernes día 12 hasta el día 31 de diciembre.