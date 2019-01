'Lou' rescata la fuerza expresiva de la cantante que lideró el rockabilly zarautztarra de los 80 Sesión de fotografías de la cantante Lou, que figura entre los materiales de archivo del documental que ofrece el Dock of the Bay. Los jóvenes Usua Garin, Andrea Lopetegi e Izotz Barrio indagan con su primer documental en el lugar que ocupó la mujer en el rock de la época RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 9 enero 2019, 08:58

Las entradas para la primera sesión del lunes en el Dock of the Bay se agotaron, y el festival consiguió habilitar un segundo pase por la noche de la película 'Rudeboy: A Story of Trojan Records', que también estuvo a punto de llenarse.

Y también están agotadas las entradas para la única sesión que habrá hoy del documental 'Lou', a las 19.30 horas en el Trueba, un filme que rescata la historia de una figura singular y conocida por quienes seguimos el post-punk y el rockabilly guipuzcoano durante la década de los 80.

Una mujer de Zarautz, Lou Olangua, de rotunda personalidad y fuerza expresiva que desplegaba de inmediato en el escenario, al frente del grupo Humedecidos, que luego cambió su nombre a O. K. Korral, con el guitarrista Dani Ulacia como fiel escudero. Juntos marcaron su propio camino apostando por el rockabilly y el rock & roll, y además cantado en euskera, en una época en que Gipuzkoa transitaba entre el postpunk, el pop y lo que finalmente se llamó Rock Radical Vasco. Grabaron dos álbumes con Elkar, 'O. K. Korral' (1986) y 'Beti gogor, beti moskor' (1989) y fueron además agitadores de la activa escena musical zarautztarra de la época.

Sorprende que los jóvenes Usua Garin, Andrea Lopetegi e Izoitz Barrio hayan decidido recuperar una historia de una generación anterior y que no vivieron, pero la actividad de O. K. Korral en su entorno desde el underground del rock & roll creó la conexión de forma curiosa: «Es que tanto Usua como yo estudiamos audiovisuales y todos andamos en el ámbito de la radio del gaztetxe de Zarautz, Arrai Irratia. Supimos que el emisor de la radio lo tenemos gracias a O. K. Korral, porque cuando se creó la radio se reunieron para dar un concierto con el que se recaudaron fondos para conseguir el emisor», explica Andrea Lopetegi, que junto a Izoitz y Usua ya había hecho otros trabajos audiovisuales, aunque no tan amplios como este documental de una hora que supone su ópera prima.

«De los tres, solo Usua conoció a Lou, que falleció hace seis años, yo apenas me sabía una canción de O. K. Korral. Pero habíamos oído hablar mucho de ella, era de Zarautz, una mujer con mucha personalidad y mucha fuerza en el escenario, cantando en euskera y en una época en la que primaba el Rock Radical Vasco, pero las mujeres no tenían visibilidad. Izoitz nos propuso hacer algo sobre ella y nos pareció muy interesante contar esa historia», resume Andrea. «Todos los entrevistados coinciden en que para ella la música era importantísima, y que en el escenario era increíble, todas las miradas se iban a Lou, tenía una actitud feminista por sí misma, sin proponérselo».

Archivo y entrevistas

Los tres directores del filme lograron una ayuda de 3.000 euros, «por lo menos para pagar algunos gastos y comprar algo de material, porque lo hemos hecho de manera amateur», explica Andrea. Y han tenido «muchísima ayuda de Dani Ulacia, que conserva mucho material de recortes de prensa y grabaciones y cuando le propusimos hacer el documental nos dijo que nos metiésemos de cabeza, que la gente tenía que conocer a Lou».

Entre los entrevistados, además de Dani, están músicos como Mikel Kazalis e Iñigo Muguruza, el cantante y crítico de cine Mikel Insausti, la fotógrafa Marivi Ibarrola, Reyes Torío de Dinamita 'pa Los Pollos, Garbiñe Úbeda, «que no le conoció personalmente pero iba a muchos de sus conciertos», Max, «que nos dio muchos vídeos que tenía guardados. y otras personas de su entorno. «Con Insausti colaboraron mucho y además compartían la pasión por el cine», que se detectaba ya desde el mismo nombre del grupo.

La sesión de 'Lou' se completará con el cortometraje 'Aliens' de Luis López Carrasco, en torno a otra mujer singular de los 80, la cantante Tesa del grupo madrileño Zombies.

Hoy también se celebra otra de las proyecciones de una película con música en directo, y en este caso con ambas cosas muy relacionadas. La Habitación Roja, uno de los grupos más reconocidos del 'indie' español dará un concierto en formato acústico para acompañar la película que protagoniza su cantante, 'In the Middle of Norway' con una historia muy personal.