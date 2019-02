'El reino' conquistó siete premios Goya 'Campeones' también triunfó al ganar el premio a la mejor película entre sus tres galardones | Antonio de la Torre ganó el premio al mejor actor y Susi Sánchez dio la sorpresa como protagonista de 'La enfermedad del domingo' RICARDO ALDARONDO Domingo, 3 febrero 2019, 07:47

La película 'El reino' de Rodrigo Sorogoyen fue la vencedora en número de premios, al recibir siete premios Goyas, entre ellos el de mejor director, mientras que la otra favorita de la noche del cine español, 'Campeones', dirigida por Javier Fesser, se llevó el premio más importante, el de mejor película, entre sus tres galardones.

Antonio de la Torre recogió el premio al mejor actor protagonista por 'El reino' y dijo: «El niño que fui estaría llorando ahora si pudiera ver esto y, bueno, el adulto que soy también lo está». Era su segundo Goya después de doce nominaciones. La sorpresa llegó al entregar el Goya a la mejor actriz, que fue a parar a Susi Sánchez por su excelente papel en 'La enfermedad del domingo', el único Goya que obtuvo el filme.

La 33 edición de la gala de entrega de los premios Goya, que se celebró anoche en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, terminó pasada ya la una de la madrugada cuando los presentadores de la ceremonia, Silvia Abril y Andreu Buenafuente pusieron el punto final a la fiesta.

Premiados Película: 'Campeones', de Javier Fesser. Dirección: Rodrigo Sorogoyen por 'El reino'. Actor protagonista: Antonio de la Torre por 'El reino'. Actriz protagonista: Susi Sánchez por 'La enfermedad del domingo'. Actor de reparto: Luis Zahera por 'El reino'. Actriz de reparto: Carolina Yuste por 'Carmen y Lola'. Dirección novel: Arantxa Echevarría por 'Carmen y Lola'. Actor revelación: Jesús Vidal por 'Campeones'. Actriz revelación: Eva Llorach, por 'Quién te cantará'. Guion original: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por 'El reino'. Guion adaptado: Álvaro Brechner por 'La noche de doce años'. Música original: Olivier Arson por 'El reino'. Canción original: 'Este es el momento' de Coque Malla por 'Campeones'. Fotografía: Josu Incháustegui por 'La sombra de la ley'. Sonido: Roberto Fernández y Alfonso Raposo por 'El reino'. Dirección de producción: Yousaf Bokhari por 'El hombre que mató a Don Quijote'. Montaje: Alberto del Campo por 'El reino'. Dirección artística: Juan Pedro de Gaspar por 'La sombra de la ley'. Vestuario: 'Clara Bilbao por 'La sombra de la ley'. Maquillaje y peluquería: 'El hombre que mató a Don Quijote'. Efectos Especiales: Lluís Rivera y Laura Pedro por 'Superlópez'. Película de animación: 'Un día más con vida', de Damian Nenow y Raúl de la Fuente. Película documental: 'El silencio de los otros'. Película iberoamericana: 'Roma' de Alfonso Cuarón. Película europea: 'Cold War' de Pael Pawlikowski. Cortometraje de ficción: 'Cerdita'. Cortometraje documental: 'Gaza'. Cortometraje de animación: 'Cazatalentos' de José Herrera. Goya de horor: Chicho Ibáñez Serrador.

El director de fotografía Josu Incháustegui y la animación vasca 'Un día más con vida' vencieron

'Carmen y Lola' se hizo con premios para la actriz Carolina Yuste y la cineasta Arantxa Echevarría

'El reino' empezó a sumar premios con el de montaje que se llevó Alberto del Campo, y luego fueron los autores del filme que destapa el sistema de la corrupción política los que subieron al escenario, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, para recoger el premio al mejor guion original. Luis Zahera como actor de reparto, el músico Olivier Arson y los credores del sonido Roberto Fernández y Alfonso Raposo se fueron sumando a la celebración.

'Campeones' elevó pronto la emoción de la noche, cuando Jesús Vidal ganó el premio al mejor actor revelación y ofreció un entusiasta y emotivo discurso, salpicado continuamente por ovaciones del público: «Han premiado ustedes a un actor con discapacidad, ¡no saben lo que han hecho! Me vienen tres palabras a la cabeza, inclusión, diversidad y visibilización. Que ilusión, muchísimas gracias. Este premio representa a todos mis compañeros, sin su espontaneidad y talento esto no hubiera sido posible», dijo el actor premiado por su primer trabajo en el cine. También agradeció a Javier Fesser «por hacerme crecer como actor y como persona».

Y entre los premiados de 'Campeones' se sumó también Coque Malla, por su canción 'Este es el momento'.

Carmen, Lola y más mujeres

Tras un vídeo que parecía un thriller más del cine español, protagonizado por los presentadores, y una introducción con el humor bien ajustados, la gala había comenzado precisamente con todos los protagonistas de 'Campeones' en el escenario para entregar el premio a la mejor actriz de reparto, que ganó Carolina Yuste, la única intérprete de 'Carmen y Lola' que se dedica profesionalmente al cine.

Y también la creadora de este filme sobre una relación lesbiana en la comunidad gitana, la bilbaína Arantxa Echevarría ganó el premio de dirección novel, y reivindicó espacio para la mujer en todos los ámbitos. También apeló a «aquellos que no permiten amar diferente, aquellos que creen que no es necesaria una ley de violencia de género o que el cambio de sexo no debe estar en la sanidad pública».

Los creadores vascos empezaron bien la noche, porque enseguida se supo que el premio para la dirección de fotografía era para el bilbaíno Josu Incháustegui, por su trabajo en 'La sombra de la ley', que estuvo escueto en su intervención y dio las gracias al equipo de una película que también fue premiada por su vestuario y dirección artística. En cambio Borja Cobeaga y Diego San José se quedaron sin el premio al mejor guion adaptado, que se llevó Álvaro Brechner por 'La noche de doce años'.

Alberto Iglesias tampoco fue premiado por 'Yuli', ya que el Goya a la mejor música fue para Olivier Arson por 'El reino'. Ni los de 'Errementari', Jon Serrano y David Heras, pudieron llevarse el premio de efectos especiales, que entregaron David Broncano y Berto Romero colgados de unas cuerdas y sufriendo en la presión de los cuerdas en la entrepierna. Como no podían bajar, según el guion, tiraron desde las alturas el Goya que se llevaron Lluís Rivera y Laura Pedro por 'Superlópez'.

En cambio 'Un día más con vida' si venció en la categoría de mejor película de animación, como era de prever, después de haberse llevado también el Premio del Cine Europeo. La productora y coguionista, Amaia Remírez, agradeció a «todos los que nos han ayudado a levantarnos muchas veces», para sacar adelante un filme de la productora donostiarra Kanaki Films en coproducción con Polonia.

Precisamente de Polonia es la película ganadora del Goya a la mejor película europea, 'Cold War' de Pawel Pawlikowski, uno de los filmes de 2018 mas alabados y galardonados en todo el mundo. La otra película en blanco y negro del año, 'Roma', de Alfonso Cuarón, fue la mejor película iberoamericana.

Eva Llorach se llevó el premio de actriz revelación por 'Quién te cantará' y empujó a sus compañeras de categoría a que se levantaran de sus asientos y se dejaran ver, en una reivindicación de la mujer que terminó proclamando «vamos a reventar los clichés, por un mundo más justo».

«Estamos aquí a pesar de todos los intentos de censura», afirmaron los autores del cortometraje documental 'Gaza', al recoger el premio para un filme que habla de los momentos en que cesan los bombardeos en Palestina. Los directores Carles Bover Martínez, Julio Pérez del Campo también expresaron «Eurovisión en Israel no, por favor».

Como era de prever, los números humorísticos y musicales resultaron excesivos y alargaron la gala más de lo deseable, por muy emotiva que fuese la actuación de Rosalía con su versión de 'Me quedo contigo' de Los Chichos. Pero la invasión del escenario por una tuna fue demasiado. Le seguió una batucada y hasta un conjunto de baile. La actuación de James Rhodes sí estuvo justificada, porque interpretó al piano la música que acompañó al 'in memoriam'. Y Amaia Romero, Rozalén y Judit Neddermann se encargaron de recordar las canciones nominadas.

Discípulos de Chicho

«Nunca hubo un cineasta que con tan solo dos películas haya merecido un premio como este», expresó Jaume Balagueró, uno de los muchos directores que presentaron en el escenario el Goya de Honor otorgado a Chicho Ibañez Serrador. «Pero son dos hitos en el cine español de terror, 'Quién puede matar a un niño' y 'La residencia'. Y Chicho ha sido una maestro para todos nosotros, además de un maestro del cine», añadieron esos discípulos entre los que se encontraban Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Alex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo.

Chicho Ibañez Serrador, con 83 años, había recibido ya el premio hace un mes. «Sin duda alguna este Goya va a hacer que nunca olvide», expresó en aquel momento Chicho Ibáñez Serrador a sus 83 años, que recibió ayer en la gala el aplauso de toda la profesión.

«'Jurassic World' de Juan Antonio Bayona ha sido la tercera película más vista en todo el mundo», recordó el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, quien también consideró que «haríamos mal en ver como enemigas a las otras pantallas que no son las de las salas de cine. Y reivindicó a tantos directores importantes que han trabajado tanto en el cine como en la televisión, y remarcó que un medio no puede competir con el otro.