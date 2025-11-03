Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juanma Goñi entrega el premio del público al coro Sonat Vox. Iñigo Royo

Reconocimiento a 40 años de puntual cobertura informativa

Juanma Goñi, corresponsal de este periódico en Tolosa, recibió durante la gala el agradecimiento por parte de la organización

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Tolosa

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La entrega de premios del certamen coral sirvió también para que el CIT, la entidad organizadora, tuviera un detalle con quien ha cubierto la cita ... para este periódico, puntualmente, en los últimos 40 años, y mostrarle así su agradecimiento. Juanma Goñi, corresponsal de DV en Tolosa, subió al escenario para entregar uno de los premios, en concreto el que otorga el público a través de sus votos, y recibir al mismo tiempo el reconocimiento tanto de la organización como de los propios asistentes a la gala.

