Reconocimiento a 40 años de puntual cobertura informativa

La entrega de premios del certamen coral sirvió también para que el CIT, la entidad organizadora, tuviera un detalle con quien ha cubierto la cita ... para este periódico, puntualmente, en los últimos 40 años, y mostrarle así su agradecimiento. Juanma Goñi, corresponsal de DV en Tolosa, subió al escenario para entregar uno de los premios, en concreto el que otorga el público a través de sus votos, y recibir al mismo tiempo el reconocimiento tanto de la organización como de los propios asistentes a la gala.

EL DIARIO VASCO colabora con el Certamen Coral Internacional de Tolosa prácticamente desde sus inicios a finales de los años 60 y Juanma Goñi escribió su primer artículo sobre él en las páginas de Cultura de este periódico el año 1985. Recogió así el legado de su padre, José Mari Goñi, que fue secretario de la organización y corresponsal de DV. Desde aquel día han sido cuarenta años ininterrumpidos publicando noticias del certamen.

Vinculado estrechamente a la intensa actividad cultural tolosarra, Goñi también ha estado implicado en el propio CIT como miembro de la organización y ayer se mostraba «muy agradecido» por el reconocimiento. «Han sido cientos de entrevistas, noticias y reportajes, con los que he intentado aportar mi grano de arena para que este concurso sea más conocido y pienso que esto es lo que han valorado desde la organización en mi año de despedida del periódico», subrayaba al final de la gala.