En la 29 se realizó el cartel de la edición 30 de la Semana de Cine de Terror

29 de la Semana de Cine de Terror, edición 30, 2019, BEGOÑA DEL TESO, 2 noviembre 2018

. Solo podía pasar donde pasó, en la calle Mayor. Al lado del Casino, enfrente de la pastelería Izar y el Kenji Sushi Bar. A la vuelta de Perujuantxo. En el Antzoki Zaharra, en el Principal. Solo allí y esa noche sin amanecida (la del 31 de octubre) podría pasar que la mismísima Carmen Polo y Martínez- Valdés, alias 'La Collares', se pasease por el recinto llevando el retrato de su esposo muerto como si fuera un gigantesco escapulario o un 'detente bala' de descomunal tamaño. Su esposo era Francisco Franco Bahamonde y su figura enmarcada se daba unos aires tremendos de zombie que no supiera aún dónde pasará la Nochevieja.

Solo en ese templo del Mal podría ocurrir que la susodicha señora piropease en la intimidad a Miriam Cabeza, presentadora de la mortífaga gala. Presentadora recién llegada de Madrid. Interpreta allí, en el teatro 'No hay camas libres', escrita y dirigida por Carlos Zabala. No demasiado lejos, el presente y el futuro más interesante de la producción y la creación cinematográficas de los alrededores, Leire Apellániz y Maider Fernández, posaban cual divas en las escaleras enmoquetadas en rojo sangre mientras entonaban, emocionadas, entusiasmadas y en compañía de una exjurado del Premio Irizar del Zinemaldia (Amaia Revuelta), el 'Como yo te amo...' de la Jurado.

En exteriores, un toledano fiero, Javier Perea, y dos gloriosos participantes en el siempre nefando pero siempre suculento concurso de disfraces fumaban. Las figuras eran gris piedra y de ojos rojos. Una, una monstruosa gárgola que se negaba a subir al que era su verdadero lugar, el balcón del teatro. La otra, un hermosísimo ángel petrificado, uno de aquellos 'Weeping Angels' de la serie 'Doctor Who'.

Solo podía pasar -y pasó- ahí, en el demoniaco templo de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Solo ahí y esa noche podía suceder que Pedro Mambrú, autor entre otros 110 alucines de 'Donosti monogatari (express)', y Asís G. Ayerbe, ingeniero técnico de obras públicas, fotógrafo, diseñador gráfico y editor, consiguieran convencer a la despendolada ciudadanía que poblaba el teatro de que se sentara de una puñetera vez, se pusiera las gafas verdirojas de la primera etapa del cine en 3D y mirase al pajarito para que ellos (y otros compañeros) hiciesen la foto que se convertirá en el próximo, irrepetible y tal vez irreproducible cartel de la edición del año 2019. Será entonces cuando La Horrorosa cumplirá tres décadas.

El martillo de Thor, arrastrado

Nada más hacerse la foto, los cientos de retratados (que, como obliga la ley de Protección de Datos, habían firmado la cesión a la Semana de derechos de su propia imagen) se dirigieron en masa al ambigú del Principal donde durante horas se trasegaron licores indefinidos e indefinibles. Entre tanto, los autores del fanzine 'La valla' y los noctívagos 'Grillos navajeros' continuaron su particular guerra por ver de ganar el concurso de, precisamente, fanzines. Los grillos han empezado a calificar las películas en las páginas de su libelo otorgándoles no estrellas sino 'pumarines' en honor al también irrefrenable crítico Pumares.

Entre 'pumarín' y 'pumarín' y sorbo de orujo de hierbas y trago de Jaegermeister, al fondo se desarrollaba el inefable concurso de disfraces ejerciendo de alucinado, alucinante y alucinógeno jurado Carlos Areces y Ernesto Sevilla, de profesión sus labores cómicas.

Sospechaban la gárgola y el ángel sollozante que no iban a ganar a pesar de la elaboradísima confección de su atavío. Y no, no ganaron. El año en que hemos visto 'La monja' y 'Lekaime' se alzó con el triunfo una esposa de Cristo que se marcó un burlesque con látigo. Ella y un martillo de Thor de bazar chinaco que se fue desencajando a medida que transcurría el campeonato. Alguien debió haberlo levantado y haberse convertido en divino líder de la multitud cinéfaga. Pero no pasó. Lo arrastraron ente bambalinas. Descuajeringado.

Solo podía pasar en ese lugar. Y en esa noche. Y pasó. A algunos les dio tiempo incluso a ver dos películas. El resto acabó aullando por las esquinas. Pero tenemos ya el cartel del 19.