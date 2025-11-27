La realidad virtual ofrece un paseo por el San Sebastián previo al incendio de 1813

El Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) de Gipuzkoa ofrece durante este fin de semana la oportunidad de pasear por el San Sebastián previo al ... incendio de 1813 a través de un programa de realidad virtual. El centenar de plazas para las sesiones programadas están ya agotadas, aunque próximamente se programarán nuevos pases en la propia sede (Paseo de Francia, 11).

La iniciativa, apoyada por el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se presentó ayer un acto en el tomaron parte David Sánchez Bellido, miembro de la Junta Directiva del COAVN Gipuzkoa; Juan Martín, director de la Comisión de Patrimonio; José Javier Pi Chevrot, miembro de la comisión de Patrimonio y responsable del proyecto; y Daniel Ballesteros y Gabriel Asuar, responsables del desarrollo tecnológico.

Según explicaron, se trata de una «experiencia inmersiva» de unos treinta minutos de duración a través de tres itinerarios, el primero de los cuales se inicia en la puerta de tierra, la entrada de la ciudad en su frente fortificado sur. Desde allí atraviesa la Plaza Vieja y recorre la calle Mayor hasta llegar al portal de la basílica de Santa María y la desaparecida Puerta-Torre Campanario.

El segundo paseo comienza en la Plaza Nueva, actualmente Plaza de la Constitución. A continuación, permite acceder al edificio consistorial y consular que presidía la plaza, visitando sus salas y dependencias más destacadas. El recorrido finaliza en el balcón de la primera planta, desde donde se obtiene una vista general de la plaza. Finalmente, el tercer itinerario consiste en un sobrevuelo en aerostato sobre la ciudad de finales del XVIII. Parte de la orilla este del Urumea y asciende hacia el monte Urgull, ofreciendo una visión completa del modelo 3D de la antigua Donostia, visible en 360 grados.