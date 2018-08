Tienen ustedes razón

Han sido reiteradas las ocasiones que ustedes, damas y caballeros, me han solicitado, asistiendo a eventos musicales y creyéndome poseedor un poder que no tengo, que hiciera valer sus quejas por las incomodidades que les suponen, como personas de avanzada edad, acudir a sus localidades asignadas en la zona alta (la llamada C) del Auditorio Kursaal, haciendo uso para ello del único ascensor -lento hasta la desesperación- que permite, por elevación mecánica, el acceso a los asientos.

Muchos de ustedes con dificultades para andar y moverse, utilizan, a veces por necesidad, la asistencia de bastones, muletas e incluso sillas de ruedas. En este aspecto Donostia cuenta con un equipamiento tercermundista de accesibilidad, en ese edificio, para la admisión de personas discapacitadas en sus movimientos, que contravienen muchas de las precisas obligaciones que la normativa legal establece al efecto.

Las entradas adscritas a las localidades superiores son las más baratas, que resultan adquiridas, en gran parte, por ustedes al ser ciudadanos con menores recursos económicos dada su condición de jubilados o pensionistas. Sus rodillas y articulaciones no están para subir a pie un número muy considerable de escaleras. Para ustedes el Kursaal tiene la obligación, como primer equipamiento cultural institucional de nuestra ciudad y provincia (con notoria rentabilidad) de facilitarles el acceso a sus localidades en la forma que les cause la menor incomodidad. Con el actual aparato elevador, ello en imposible. Además el mismo es utilizado en momentos previos a cualquier evento por personas del equipo técnico o asistencial del edificio, con lo que la desesperanza aumenta y casi nunca hay un servicio que les facilite el uso exclusivo del ascensor. No se puede continuar con esta situación, ya que, damas y caballeros, tienen absoluta razón en sus quejas.