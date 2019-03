'Rafiki' eta 'Ni d'Éve ni d'Adam. Une histoire intersexe', Zinegoak-en garaile 'Ni d'Éve ni d'Adam. Une histoire intersexe' filmeko fotograma Hurrenez hurren lesbianismoa eta intersexualitatea lantzen dituzten filmek eskuratu dituzte Aniztasun eta Giza Eskubideen Sariak, besteak beste DV Lunes, 4 marzo 2019, 11:50

Wainuri Kahiuk zuzendutako 'Rafiki' pelikula keniarra, eta Floriane Devignek zuzendutako 'Ni d'Éve ni d'Adam. Une histoire intersexe' frantsesa gailendu dira Zinegoak zinema jaialdiko sari-banaketan. Azken lan honek intersexualitatearen gaia lantzen du, eta DOK saria lortzeaz gain, Aniztasun eta Giza Eskubideen Sari nagusia ere lortu du.

«Orain dela hiru urte ezin nuen gai honen inguruan berbarik egin, eta gaur egun sari bat jasotzen ari naiz hemen». Hitz horiekin adierazi du bere esker ona Mathildek, irabazi duen dokumentalaren protagonistak, saria jasotzean. Jaialdiko antolakuntza taldea ere harritu egin du filmaren harrera onak. «Lan hau programazioko altxorretako bat izan da, eta proiektatu den bi saioetan, publikoa harrituta irten da, LGTBI letretako 'I' horrek ezkutatzen duen guztia ulertu ahal izan dutelako», esan dute.

'Rafiki' izan da jaialdiko beste protagonista nagusia. Zuzendaritzarik Onenaren Saria lortu du, eta baita Lesbianismo eta Generoaren Saria eta Aniztasuna eta Giza Eskubideena ere. Rafikik saio bi izan ditu, eta bietan aretoa bete du, 300 ikusle baino gehiagorekin.

Fikziozko lanik onena, ex-aequo eman diete Alvaro Delgado-Apariciok zuzendutako 'Retablo' eta Natasha Merkulova eta Aleksey Chupovek zuzendutako 'The Man Who Surprised Everyone' filmari. Epaimahaiak azpimarratu duen bezala, «biek oso eszena zainduta daukate, eta oso modu zehatzean teorian atseginak diren munduak islatzen dituzte. Baina mundu horrek bortizkeria gordina eta latza ezkutatzen du, eta protagonistek LGTB kolektibotik harago doan gatazkari eta muga guztiei aurre egin behar diete». FIK saileko gidoi onenaren saria Yen Tanek gidatutako '1985' lanak jaso du, «gazte baten drama pertsonal eta familiarrean tentsioa eta emozioa batzeagatik, LGTB komunitatearen momentu historiko eta gogor batean».

KRAK sail berriaren Pelikularik Onenaren Saria ere, bi lanek lortu dute. Batetik, Bertrand Manricoren 'Les Garçons Sauvages'-i eman diote, «atmosfera onirikoa eta magikoa lortzeagatik, eta eszena ideia politiko baten menpean sortzeagatik: munduaren salbazioa feminizazioaren bidez»; bestetik, Evangelia Kraniotiren 'Obscuro Barroco'-ri, «bere proposamen estetikoagatik eta Brasileko erreferente bi lan bakar batean lortzeko gaitasuna izateagatik: Clarice Lispectorren literatura eta Luana Munizen lana».

Muturreko egoeran, maitasuna

Euskal Aktoreen Batasuneko Epaimahaiak, Felix Maritaud aktoreari eman dio Antzezpen Onenaren Saria, 'Sauvage' lanagatik, «benetako pertsonai bat antzezteko gaitasunagatik, bere ezaugarri guztiekin, egoera guztiak maisutasunez landu dituelako, nahiz eta pertsonaiak muturreko egoerak bizi».

Bigarren Mailako Antzezpenik onena Natalya Kudryashovak eskuratu du, 'The Man Who Surprised Everyone' lanarekin, «kontraesanez beteko pertsonaia antzezteagatik, bere eboluzioak aldi berean ulertu eta baztertzea lortzen duelako, egunerokotasunean maitasun eta errealitatearen arteko eztabaida sortuz».

Publikoaren Sariari dagokionez, boto gehien eskuratu duen film laburra 'Anders / Something about Alex' izan da, Reinout Hellenthalek zuzendutakoa.

Aurten lehenengo aldiz, Zinegoakek Senior Epaimahai bat izan du, pertsona erretiratuek osatutakoa. Euren erabakia 'Oasis' lana saritzea izan da: «Film labur honetan bakardadearen aurrean pertsona ezezagun, guztiz ezberdinak eta baztertuen artean sortzen den elkartasuna eta samurtasuna adierazten da». Horrez gain, aipamen berezia eman diote 'I hate pink' lanari, «bere zentzu pedagogiko baikorragatik eta umeen garapenerako familiak duen garrantzia adierazteagatik».

Azkenik, Gazte Epaimahaiak bere saria Carolina Markowiczek zuzendutako 'O Órfao' lanari ematea erabaki du, «protagonistak argi uzten duelako arautik kanpo bizi daitekeela. Korrontearen kontra bizi direnek besteei bidea egiten dietelako».