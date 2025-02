Quince espectáculos con sello vasco optan a los Max, que este año serán en Pamplona

Los Max se entregarán este año en Pamplona el 16 de junio y en la clasificación preliminar hay quince espectáculos de teatro y danza con ... sello vasco. Todavía es pronto para evaluar las opciones de premio, porque en cada categoría se han seleccionado una veintena de títulos de los que solo tres serán finalistas. Pero hay producciones que suman varias candidaturas, e incluso dos compañías que hacen doblete con distintas propuestas.

'Zorretan', de Hika Teatroa, que se estrenará en castellano con el título de 'Mi deuda', ha sido seleccionada en seis categorías: mejor espectáculo teatral, autoría y dirección (ambas para Agurtzane Intxaurraga), actriz (Miren Gaztañaga) actor (Jabi Barandiaran) y labor de producción. 'Al otro lado de la puerta', de la misma compañía, se ha clasificado en teatro de calle.

Tanttaka también está de enhorabuena. 'Esnearen kolorea/Del color de la leche', adaptación de la novela de Nell Leyshon, compite en seis apartados: mejor espectáculo, labor de producción, dirección de escena (Fernando Bernués), vestuario (Ikerne Giménez), actriz (Aitziber Garmendia) y diseño de iluminación (David Bernués). Y 'Emakume baten borroka eta metamorfosia / Lucha y metamorfosis de una mujer', también aspira a mejor espectáculo y brinda opciones de premio a los actores Eneko Sagardoy Eva Trancón. 'El patio de las moreras', de Sandra Ferrús, es la cuarta producción vasca que figura en la categoría principal.

En danza se ha clasificado 'The Room where it Happens', de Iker Carrera. Y en teatro de calle, 'Artilusio (Markeliñe) y 'Euskorleans'' (Kukai Dantza). Iñaki Rikarte vuelve a ser candidato a la mejor dirección y adaptación por 'El monstruo de los jardines', y María Goiricelaya también puede recibir otro premio por la adaptación de 'El nadador de aguas abiertas'.