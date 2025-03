Punto de Vista o la realidad aumentada

Comenta Compartir

Recién acabó la edición decimocuarta del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. Recién. Hace unas horas, minutos antes de que comenzaran los fastos rebeldes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Segundos después de que, tras una comida multitudinaria, canalla y divertida en el restaurante/ casa de comidas de la antigua estación de autobuses de Iruña, la vera 'inteligentzia' euskaldun llegada de todas partes despidiera al isleño-navarro Oskar Alegria que partía hacia Siberia para presentar en un festival de la estepa su reflexión sobre los árboles que no se rinden y los náufragos que aún resisten. Su Zumiriki ha recorrido las fiestas de cine de medio planeta. Del Lido a las reservas indias.

Recién acabó un cónclave de cineastas extraños situados más allá de cualquier margen. Documentalistas, cortometrajistas, artistas multidisciplinarios, polemistas, investigadores, viajeros intermodales, reunidos en las salas de Baluarte.

Y más allá porque hasta el muy noble teatro Gayarre acogió a puñados de funambulistas de la imagen que contemplaron ensimismados una obra diminutamente gigantesca, La melancolía del turista, creación de Oligor, Microscopia y otros, reflexión titiritesca cuajada de objetos, hierros, explosiones, sobre el humo, los paraísos y los mares.

Recién acabó un festival indefinible donde, por cierto, las mujeres, las creadoras, han resultado ser mayoría. Mayoría arrebatadora y no buscada; la vida, que es así y punto. Somos más y aquí estamos, punto.

De hecho, en la gala de entrega de premios al escenario subieron, triunfantes, Ana Vaz y Melisa Liebenthal. La primera, licenciada en Tecnología en Melbourne y en Cine en París, ha rescatado en y para su Apiyemiyekî? más de 3000 dibujos de los Waimiri-Atroiani, pueblo de la Amazonía brasileña y construido con ellos un relato fascinante. La segunda reflexiona, de manera lúdica pero también inquietante sobre y a partir de la ilusión, a veces tan falsa, que crea Google Earth, esa sensación de total ubicuidad en cualquier parte del planeta. Y de eso la autora de Aquí y allá sabe mucho porque en su ADN lleva sangre judía, china, argentina y porque los suyos huyeron de mil sitios y llegaron a otros cientos.

En este festival extremoso que este año ha tomado como símbolo el mar con el que Navarra no deja de soñar y a cuyo arrimo se han visto obras tan fastuosas como From Gulf to Gulf to Gulf, filmada por marinos, grumetes o estibadores en las aguas de La India toda y el África inmensa y editada a la brava y con maestría mercante por Shaina Anand y Ashok Sukumaran, resultaron ganadores también los alumnos mestizos de un instituto de Paris que lleva por nombre el de una mujer excelsa que fue mucho más que musa herida de y por Picasso: Dora Maar, artista plástica, pintora, fotógrafa y escultora. Esos alumnos, comandados por Éric Baudelaire, son los hacedores de Un film dramatique, otra de las historias ganadoras de este festival que año tras año incendia una ciudad donde el viernes nevó al mediodía. El filme parisino, parisino del barrio de Saint-Denis, les sirvió a quienes lo construyeron a golpes de cámara y guión, pateando las calles, para crear sentimiento de comunidad, para canalizar su furia y para descubrir el cine como arma.

Recién acabó Punto de Vista. En la clausura, una pieza única firmada por Isaki Lacuesta, el autor catalo-guipuzcoano de Los pasos dobles y La leyenda del tiempo, y por Amanda Villavieja, una sonidista de altura. Para estar aquí y allá al mismo tiempo se titula y fue contemplada por muchos en la Sala de Cámara de Pamplona. Con su esencia y su ritmo de perfomance en directo. Porque en Punto de Vista, que recién acabó, el cine rompe sus costuras y el espectador lo vive como pura realidad aumentada que escapa de las pantallas.