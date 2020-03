Propuestas culturales para el confinamiento

Cine

Comedia Siente a unos genios a su mesa

FlixOlé, el Netflix de Enrique Cerezo, sigue siendo un gran desconocido. El presidente del Atlético de Madrid les el dueño de más del 70% del cine español y ofrece un festín desprejuiciado donde convive Erice con 'Los bingueros', Saura con Paco Martínez Soria. La suscripción a más de 3.000 títulos solo cuesta 2,99 euros al mes, pero en estos días de confinamiento hay una oferta que no debe pasar desapercibida. Con el código YOMEQUEDO se tiene acceso gratis durante un mes, más los 14 días de prueba.

Una buena manera de empezar sería sonriendo con una obra maestra que retrata lo mejor y lo peor de nosotros: 'Plácido'. El filme de Berlanga no sólo coló un gol a la censura en 1961, sino que llegó a estar nominado al Oscar. En su apariencia ligera, frívola y caótica del ajetreo urbano de un día de Nochebuena reside el secreto de que Azcona pudiera retratar la miseria moral y material de la época sin sufrir las iras de los censores. Sólo aparece un personaje positivo en este retrato coral de una gris ciudad de provincias: el buenazo de Plácido (Cassen). Don Gabino (José Luis López Vázquez, genial en su sumisión funcionarial) le quiere para pasear la estrella de Belén en la cabalgata. El colofón a una campaña caritativa, 'Siente a un pobre a su mesa'.

Azcona y Berlanga obran el milagro de aliviar el esperpento con la ternura que sienten hacia sus personajes. El humor de 'Plácido' es negro como el carbón, y nadie se salva del fariseísmo moral. La mala leche alcanza cotas tan gozosas que linda el surrealismo. ¿O acaso existe otra película donde el héroe y su familia vivan en unos urinarios?

Disponible en Flix Olé

Infantil Risas y escalofríos para todos los públicos

El miedo puede ser divertido. Risas y escalofríos para todos los públicos. Ésta es la premisa de partida de 'Pesadillas', adaptación cinematográfica de la popular colección de libros escritos por R. L. Stine, uno de los autores infantiles más vendidos de la historia. Desde su lanzamiento en 1992, sus cuentos macabros para grandes y pequeños han marcado a varias generaciones. Scholastic, la editorial propietaria de los derechos, ha vendido más de 400 millones de ejemplares, traducidos a 32 idiomas. El fenómeno literario llegó a la gran pantalla con el histriónico Jack Black como rostro reconocible, y ya cuenta con una secuela: 'Pesadillas 2: Noche de Halloween'. También existe una serie de mediados de los 90, disponible en Netflix, cuyo visionado resulta entrañable. Rob Letterman, responsable de la divertida y reivindicable 'Monstruos contra alienígenas', está detrás de la cámara. Un adolescente se muda con la familia de Nueva York a un pueblo perdido. Su edad del pavo ve la luz al final del túnel cuando conoce a su vecina, hija del escritor R. L. Stine, nada más y nada menos. El desfile de criaturas sobrenaturales es imaginable, lo más divertido de un filme cargado de efectos visuales que promete más de lo que da pero entretiene. Siempre viene bien ver una de aventuras y sustos, a poder ser en compañía.

Disponible en Amazon Prime Video

Visita virtual

Donostia Kultura Donostia Kultura, también desde el hogar

Donostia Kultura, la mayor plataforma cultural de Gipuzkoa, pone en valor sus posibilidades en línea con una oferta casi inabarcable -más de 20.000 libros y 15.000 películas- a través de internet: conciertos, biblioteca digital, canales en Youtube, San Telmo 'on line', cine en Filmin (esta plataforma es de pago), podcast con obras de radioteatro.... La charla que mantuvieron el poeta Adam Zagajewski y el poeta y ensayista Ramón Andrés en Literaktum; los conciertos del Jazzaldia en Spotify -Joan Baez...- , donde también hay listas con la programación celebrada en los teatros Victoria Eugenia y Principal; el canal del festival de Cine y Derechos Humanos en Filmin, donde también hay un canal en euskera, son sólo algunas de las posibilidades para el ocio y disfrute cultural desde el hogar. También se pueden visualizar exposiciones celebradas en el museo de San Telmo y en la casa de cultura Okendo, como 'Heriotza. Ante la muerte' o 'De Picasso a Barceló'. El museo también tiene subidos a la red sus ciclos de conferencias sobre fotolibros, arqueología, la primera vuelta al mundo de Elcano, el feminismo, y documentales como el Atlas de Escultura de San Sebastián.

Disponible en www.donostiakultura.eus

Videojuegos

'Mario kart tour' Carreras locas con amigos...

Aunque tradicionalmente asociados a la reclusión en soledad, los videojuegos brindan la oportunidad de divertirnos en compañía de quienes más queremos. En este sentido, 'Mario Kart' sigue siendo todo un referente multijugador, para grandes y pequeños, que ahora recala en las tiendas de aplicaciones. Disponible gratis para iPhone y Android (con micropagos no indispensables), 'Mario Kart Tour' acaba de actualizarse con partidas por internet que permiten enfrentarnos a jugadores alrededor del globo. El esquema de control resulta más sencillo si cabe, puesto que los karts aceleran automáticamente: basta deslizar el dedo sobre la pantalla para derrapar, usar ítems o adelantar al adversario. Por supuesto, podemos afrontar las distintas copas en solitario, desbloqueando pilotos y vehículos periódicamente; completando desafíos y consultando nuestro puesto en la clasificación mundial. Todo ello sobre los circuitos más populares de una serie que supera los 140 millones de copias vendidas.

Descarga gratis en App Store y Google Play

Música

Pop 'Citizens of Boomtown'

Antes de convertirse en un icono de la solidaridad mundial y en pionero de las ONGs gracias al festival Live Aid que en 1985 recaudó fondos para luchar contra el hambre en Etiopía, el irlandés Bob Geldof (Dublin, 1951), Sir del Imperio Británico y hombre rico con una fortuna calculada en más de 150 millones de dólares, militó en el grupo The Boomtown Rats entre 1975 y 1986. Un par de sus singles fueron número 1 en Reino Unido, y el más recordado es 'I don't like Mondays' (No me gustan los lunes), de 1979 y sobre una californiana de 16 años que tiroteó el colegio sito frente a su casa provocando dos muertos.

Ese grupo se reactivó en 2013 y acaba de salir su séptimo álbum, 'Citizens of Boomtown' (BMG), el primero en 36 años y lanzado en 2020 por ser el año de la rata. Diserta Bob: «La gente parece haber olvidado que nosotros tomamos nuestro nombre de Woody Guthrie, el gran activista musical. Creo que The Boomtown Rats han demostrado siempre que el rock es otra forma de activismo». Son diez canciones de nivel más que digno, mejor en el rock americano épico a lo Marah, el sorprendente garaje tipo Iggy Pop y los guiños a Bowie, Bo Diddley y el glam que en el ciber blues y la emulación de la rave.

'Citizens of Boomtown' (BMG), The Boomtown Rats' . Disponible en todas las plataformas digitales, CD y vinilo

Clásica Vivaldi nos saca de casa

La primavera comenzará en menos de 48 horas. Nos va a tocar estar en casa, pero siempre tendremos a Vivaldi para celebrarla. Por cierto, que el violinista Félix Ayo, natural de Sestao, grabó junto a I Musici 'Las cuatro estaciones' en 1959 en un disco que fue uno de los más vendidos de la Historia. Vivaldi era cura pero le retiraron de decir misa porque toda Venecia hablaba de sus historias amorosas. Como era habitualo en el barroco, imita a la naturaleza. Nadie como él para recrear la tempestades, lluvia, viento, rugidos del mar, una serena tarde de verano, el canto de los pájaros. Su facilidad para la melodía era enorme. Su gusto por los juegos instrumentales, también.

Libros

Clásico «Polvo serán, mas polvo enamorado»

Todo el mundo ha oído hablar de Quevedo. Su fama lo precede. Es un personaje de la serie 'Alatriste' y para los que ya tenemos una edad era el protagonista de muchos chistes escatológicos que oímos contar. Pero era sobre todo un poeta enorme. Por eso, la colección de sus sonetos es una obra para paladear a gusto, poco a poco, con tranquilidad, leyéndolos en voz alta para apreciar hasta el último matiz de su sonoridad. Uno de ellos, quizá el más célebre, es el titulado 'Amor constante más allá de la muerte', uno de los poema amorosos más bellos de cuantos se han escrito en castellano. La colección de estos sonetos está en la web del Instituto Cervantes.

Novela Nápoles sin turistas

El periodista y escritor que más tiempo le ha dedicado a la mafia - sobre todo tiempo de vida: Roberto Saviano lleva con escolta y como quien dice en cuarentena quince años por lo que se ha atrevido a contar sobre la violencia en Italia- comienza fuerte, no podía ser de otra manera, su última novela. 'Beso feroz' es terrible desde esa dedicatoria que resume el meollo del libro. «A G., inocente al que mataron con diecisiete años. A N., culpable que mató con quince años. A mi tierra de asesinos y asesinados». Y esos son los personajes de esta historia: adolescentes, casi niños, que han hecho del narcotráfico, el abuso, la persecución y la muerte su modo de vida. Para qué estudiar, si de la violencia pueden obtener lo que quieren, o lo que creen que quieren.

Disponible en librerías online

Infantil Las aventuras de la perrita Moka

Ahora que muchos desearían tener un perro, aquí llega Moka, la perrita de aguas protagonista de un par de títulos ya que se ha convertido en la mascota de papel preferida de un montón de niños. 'El baño de Moka' es el primero, 'El día favorito de Moka' el último. La escritora María Castro y la ilustradora Sonia Negrete son capaces de mostrar las andanzas de esta perra con ternura y alegría y transformando lo más común en una verdadera aventura con la que los pequeños de la casa disfrutan una barbaridad. Y descubren, de paso, otra forma de mirar alrededor: al cartero, al abuelete, una tarde de playa, a todas esas personas y todo eso que pasa cada día. Todo se hace posible con Moka, que nos invita a participar de lo extraordinario.

Cómic El lado oscuro de las nuevas tecnologías

Panel Sindycate es una iniciativa que permite disfrutar de algunos títulos de reciente cosecha en formato digital, directamente del creador. Así, se puede disfrutar de 'The Private Eye' pagando nada o lo mínimo, según el poder adquisitivo y la ética de cada cual. Con guion de Brian K. Vaughan, color de Muntsa Vicente y dibujos de Marcos Martín, colaborador en potentes cabeceras de Marvel, 'The Private Eye' también ha visto la luz en papel, de la mano de Gigamesh. Obra inspirada y crítica, alerta sobre el lado oscuro y el uso indebido de las nuevas tecnologías, planteando un futuro donde mantener la privacidad es prácticamente imposible. Ganó en 2015 un prestigioso Premio Eisner al mejor Webcomic.