539 proposamen jaso dituzte, sei proiektu garatuko dira Open Studios, Tabakalerako guneetako bat. Tabakalerak erabaki du zein artistak egingo dituzten bertan egonaldiak datorren urtean Domingo, 29 julio 2018, 14:15

Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroan bada zerbitzu bat, Sortzaileen Gunea deitua, artistei sorkuntzarako baliabideak eskaintzen diena, besteak beste. Eskaintzen dizkie, adibidez, baliabide teknikoak, lanerako behar dituzten tokiak, eta egonaldiak.

Azken arlo horretan badu nazioarteko egonaldiei emandako programa bat, zeinaren deialdia udaberrian egin zen. «Programa honen bitartez -azaldu zuten deialdia egiterakoan-, laguntza eta babesa eman nahi die artistei, sortzaileei eta kultur eragileei beren proiektu artistikoak gauzatu ahal izan ditzaten».

Proposamenak aurkezteko epea amaituta, eta iritsi diren proposamen ugariak aztertuta, uztaileraren amaieran eman dira ezagutzera, aurreikusi bezala, 2019an, otsailetik ekainera edo irailetik abendura, lau eta hamabi aste bitarteko egonaldiak egin ahal izango dituzten artisten izenak.

Eta izan dute non aukeratua, laugarren edizio honetan deialdiak aintzat hartzen dituen lau modalitateetarak 539 proposamen jaso baitira, aurrekoan baino 39 gehiago. Hauketa zorrotza egin behar izan dute horren ardura izan dutenek, sei egonaldi egin ahal izango baitira soilik. Hiru 'proiektu artistikoak' deituriko modalitatean, eta bana gainerakoetan: elkarlanean garatutako proiektuak, ikerketa artistiko proiektuak eta ikus-entzunezko proiektuak. Modalitateka, jaso dira 377 proiektu artistiko, 26 elkarlanean garatzeko proiektu, 55 ikerketa artistiko proiektu eta 81 ikus-entzunezko proiektu.

Epaimahaiari dagokionez, proiektu artistikoen modalitatean Manuela Villak, Iñaki Garmendiak eta Tabakalerako kideek -horien artean Ane Rodriguezek- osatu dute. Tabakalerako kideez gain, bestelako modalitateetan, Leire Vergarak eta María Palaciosek hartu dute parte.

Sei aukeratuak

'Proiektu artistikoak' deialdiaren xede da «egonaldiak eskaintzea arte-proiektuen ekoizpenerako, horien diziplina kontuan izan gabe». Esan bezala, hiru proposamen hautatu dira, bat Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den artista batena eta beste biak EAEtik kanpo bizi diren bi sortzailerenak. Tokiko artista gisa Claudia Lorenzo (Donostia) izan da aukeratua, 'Mi casa envuelta' proiektuarekin. 'Haikua' hartzen du oinarritzat Lorenzok, «subjetibotasuna errealitateko objektuekin lotzen duen eragile moduan».

EAEtik kanpo bizi direnei dagokienez, epaimahaiak Maja Hodoscek (Eslovenia) eta Eszter Katalin (Austria) hautatu ditu. Lehenengoak aurkeztu duen lanaren izenburua 'We know more than we can tell' da. Artista bisuala da, pedagogoa eta ikertzailea; bere lanaren ardatza dira irakasleen pedagogia-oharrak eta bigarren hezkuntzako zentroetan egindako inkestak. Katalinen 'I hold you, and you hold me' testuinguru queer-feministan zaintzaren inguruko terminoan oinarritzen den ikus-entzunezkoa da.

Bertako artista edo kultur eragile bati kanpoko bat gonbidatzeko aukera eskaintzea eta elkarrekin proiektu artistiko bat garatzea da bigarren modalitatearen xedea. Epaimahaiak Sahatsa Jauregi (Bilbo) eta Juliá Panadésen (Palma de Mallorca) proiektua hautatu du, hautagaien arteko lotura estua azpimarratuz, hala nola, bi artisten sortze-ahalmen handia.

Ikerketa artistiko proiektuari dagokionez, Emilio Morenoren (Holanda) 'Beyond emotional capital: towards alternative notions of the self and its emotions' proiektu aukeratu dute. Proiektu horrek «azpiegitura alternatiboak eta narratiboak proposatzen eta ikertzen ditu, bai norberarentzat eta baita barruko emozioentzat ere». Deialdi honen berezitasuna da ikerketa sorkuntzaren eta ekoizpenaren fasetzat hartzen duela. Prozesuan zehar, egoiliarrak Tabakalerako egitarauan txertatuko den jarduera-programa proposatu dezake.

Ikus-entzunezko proiektua garatzeko, berriz, Libanon, Frantzian eta Alemanian gertatzen den Philip Widmann-en 'Roads to ruins' proiektua izan da aukeratua.