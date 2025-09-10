20 proiektuk 5.000 euro jasoko dituzte
Kultura Departamentuak 100.000 euro banatu ditu arte-sorkuntza sustatzeko Egile Sarien hirugarren edizioan
Asteazkena, 10 iraila 2025, 16:09
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak 100.000 euro banatu ditu arte-sorkuntza sustatzeko Egile Sarien hirugarren edizioaren bitartez. Guztira 5.000 euroko 20 sari eman dira lau alor sustatzeko: iteratura, diseinu grafikoa, eduki digitalak, arte eszenikoak, arte plastikoak eta ikusizko arteak.
Lehenean, Literatura eta arte grafikoena, Eneritz Duesoren 'Bestelako sonoritatee bilaketa mende honetako Euskal Herria', Ramón Mª Olasagastiren 'Edurne', Unai Ruizen 'Egia', Ainara Azpiazuren 'Bazkalondoa', Maite Rosenderen 'Azkarrago, Dor' eta Jon Ander Garciaren Dudak dakarrena' nabarmendu dira.
Bestetik, eduki digitaletan Ane Lusarretaren 'Desparrame celebral' eta Javier Ucarren 'Zarata Beltza eta Burrndaie'; arte eszenikoetan Oihana Vesgaren 'DEKODE (hankahori-jauzi-bi)', Oier Guillánen 'Bi baso bat ur', Ane Garcíaren 'M', Erika Olaizolaren 'Kaka' -AEK-Korrika beka ere jaso du- eta Marina Esquisabelen 'Azala' nabarmendu dira.
Azkenik, Arte plastikoak eta ikusizkoak atalean, Nora Goyalde 'Do re mi Soinutik irudira eta iruditik soinura, Ane Camposen 'Gosearen Hil argia', Jone Zubizarretaren 'Atzo goizean gogoratu nintzen', Arrate Rodríguezen 'Scorpius konstelazioa', Nagore Amenabarroren 'Ezkutatu itzulpenean', Pau Figueresen 'nik ere bi belarri aditzeko' eta Gerezi Jauregiren 'xxx' dira sarituak.
Goizane Álvarez Kulturako diputatuak gogorarazi duenez, sari horiek sortu ziren «Gipuzkoan arte-sorkuntza bultzatzeko, sortzaileei beren proiektuak garatzen eta talentua hedatzen lagunduz, eta, urte hauetan funtsezko tresna gisa finkatu dira gure sortzaileei babesa emateko».
