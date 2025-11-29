Profesionalizazio artistikoa sustatzeko akordioa
Laguntzetan sartzen dira 14.300 euroko beka eta Bilbon kokatutako bizileku bat, gastu arruntekin batera
DV
Larunbata, 29 azaroa 2025, 12:36
BilbaoArte Arte Ekoizpeneko Zentroa indartzeko artisten profesionalizazioa eta haien sorkuntza prozesuen garapena bultzatzen jarraitzeko akordioa erdietsi dute Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak, bi erakundeek ohar bitartez jakinarazi dutenez. Hala, Jaurlaritzak 70.000 euroko zuzeneko diru laguntza emango du 2025-2026 aldirko 'Artistentzako eta haien ekoizpen artistikoko prozesuetarako baliabide egokien zuzkidura' proiektua partzialki finantzatzeko. Ekimenaren aurrekontu osoa 160.000 eurokoa da.
Guztira 12 artistak jaso dituzte 2025-2026 aldirako laguntzak, hainbat modalitatetako proiektu artistikoak gauzatzeko: estudio bat lagatzea Urazurrutiako instalazioetan, 'Silver' laguntza 50 urtetik gorako sortzaileentzat, eta 'EHU' laguntza unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko ikasleentzat. Artistentzako laguntza ekonomikoen iraupena bermatzea, eta ikasketa etxebizitza, azpiegitura tekniko eta aholkularitza profesional pertsonalizaturako sarbidea ziurtatzea.
Laguntzetan sartzen dira 14.300 euroko beka eta Bilbon kokatutako bizileku bat, gastu arruntekin batera: sarbidea tailerretara eta tailerreko irakasleek aholkularitza teknikoa ematea, BilbaoArteko lantaldearen akonpainamendu profesionala, eta ikasturtean zehar antolatutako prestakuntza ikastaroetarako doako sarbidea.
Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, Gonzalo Olabarria Bilboko Udaleko Kultura eta Gobernantzako zinegotziak, Javier Riaño BilbaoArteko zuzendariak eta Gorka Martinez BBK-ko zuzendari nagusiak aurkeztu zuten akordioa. «Konpromiso instituzionala funtsezko elementua da Bilboko, Bizkaiko eta Euskadiko kulturgintzan berrikuntza, tokiko talentua eta jasangarritasuna bultzatzeko», nabarmendu dute agerraldian.
Horrela, Jaurlaritzak bat egin du Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin eta BBKren lankidetza historikoarekin, BBK-k azken urteotan laguntza jarraitua eman baitu BilbaoArte Fundazioak garatzen dituen beken, egonaldien eta sorkuntzarako laguntzen programak sustatzen.