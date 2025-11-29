Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
BilbaoArteko

Profesionalizazio artistikoa sustatzeko akordioa

Laguntzetan sartzen dira 14.300 euroko beka eta Bilbon kokatutako bizileku bat, gastu arruntekin batera

DV

Larunbata, 29 azaroa 2025, 12:36

Comenta

BilbaoArte Arte Ekoizpeneko Zentroa indartzeko artisten profesionalizazioa eta haien sorkuntza prozesuen garapena bultzatzen jarraitzeko akordioa erdietsi dute Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak, bi erakundeek ohar bitartez jakinarazi dutenez. Hala, Jaurlaritzak 70.000 euroko zuzeneko diru laguntza emango du 2025-2026 aldirko 'Artistentzako eta haien ekoizpen artistikoko prozesuetarako baliabide egokien zuzkidura' proiektua partzialki finantzatzeko. Ekimenaren aurrekontu osoa 160.000 eurokoa da.

Guztira 12 artistak jaso dituzte 2025-2026 aldirako laguntzak, hainbat modalitatetako proiektu artistikoak gauzatzeko: estudio bat lagatzea Urazurrutiako instalazioetan, 'Silver' laguntza 50 urtetik gorako sortzaileentzat, eta 'EHU' laguntza unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko ikasleentzat. Artistentzako laguntza ekonomikoen iraupena bermatzea, eta ikasketa etxebizitza, azpiegitura tekniko eta aholkularitza profesional pertsonalizaturako sarbidea ziurtatzea.

Laguntzetan sartzen dira 14.300 euroko beka eta Bilbon kokatutako bizileku bat, gastu arruntekin batera: sarbidea tailerretara eta tailerreko irakasleek aholkularitza teknikoa ematea, BilbaoArteko lantaldearen akonpainamendu profesionala, eta ikasturtean zehar antolatutako prestakuntza ikastaroetarako doako sarbidea.

Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, Gonzalo Olabarria Bilboko Udaleko Kultura eta Gobernantzako zinegotziak, Javier Riaño BilbaoArteko zuzendariak eta Gorka Martinez BBK-ko zuzendari nagusiak aurkeztu zuten akordioa. «Konpromiso instituzionala funtsezko elementua da Bilboko, Bizkaiko eta Euskadiko kulturgintzan berrikuntza, tokiko talentua eta jasangarritasuna bultzatzeko», nabarmendu dute agerraldian.

Horrela, Jaurlaritzak bat egin du Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin eta BBKren lankidetza historikoarekin, BBK-k azken urteotan laguntza jarraitua eman baitu BilbaoArte Fundazioak garatzen dituen beken, egonaldien eta sorkuntzarako laguntzen programak sustatzen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  3. 3 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería a partir del lunes de manera indefinida
  5. 5 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  6. 6

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  7. 7 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  8. 8 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Profesionalizazio artistikoa sustatzeko akordioa

Profesionalizazio artistikoa sustatzeko akordioa