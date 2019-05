Dos producciones vascas logran los Max a mejor espectáculo musical y coreografía

Entre Teresa de Jesús y 'Mamá, quiero ser artista'

«¡Que me va a dar algo!», saludó Concha Velasco al público tras una interminable ovación. La actriz vallisoletana recogió en su ciudad el Max de Honor. «Me ha costado mucho que me deis este premio, seguramente porque no me lo merecía», dijo. En una gala en la que brillaron «la libertad y las mujeres», quiso recordar «a una gran mujer» y una de sus inolvidables interpretaciones, Teresa de Jesús. Leyó emocionada unos versos antes de que Fernando Cayo, versátil maestro de ceremonias, le cantara el mítico 'Mamá, quiero ser artista...'