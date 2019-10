El año de prodigios de un intérprete sin prisa Asier Polo recibe el galardón tras conseguir plaza en el conservatorio de Lugano y grabar la cima del repertorio: las suites de Bach CÉSAR COCA BILBAO Jueves, 17 octubre 2019, 07:41

Conoció la noticia mientras daba la última clase de la mañana en Musikene. Como si lo supiera, el jurado del Premio Nacional de Música, que le concedió ayer el de Interpretación, se refería en la nota justificativa del galardón a su «compromiso con la música española y, en especial, la contemporánea», sin olvidar su «aproximación al gran repertorio», sus «numerosas grabaciones» y su «relevante faceta docente». En este año de prodigios que está siendo 2019 para Asier Polo (Bilbao, 1971), uno de los hitos ha sido la consecución de una plaza de profesor en el Conservatorio de Lugano, que compatibilizará con sus clases en el centro donostiarra. Precisamente mañana viajará a Suiza para terminar de instalarse en la que será su ciudad de residencia alrededor de diez días al mes.

«Me he emocionado mucho cuando me lo han dicho», confesaba Polo a este periódico a primera hora de la tarde, ya más sereno. Había tenido tiempo de hacer balance de la totalidad de su carrera y de este año de grandes retos, con el estreno de 'La caída de Bilbao' de Luis de Pablo hace apenas cuatro meses, la grabación de las sonatas de Brahms y el aún caliente registro de las Suites para violonchelo solo de Bach, la cima del repertorio. A los 48 años, el chelista bilbaíno se encuentra en la madurez de una carrera que ha dirigido siempre sin prisa, consciente de que todo tiene su momento y es mejor no quemar etapas con premura.

Desde sus inicios en Bilbao, su posterior graduación con las mejores notas en la Escuela Reina Sofía de Madrid y más tarde en Colonia y Basilea, su paso por las clases de Pascu, Kliegel, Monighetti y las 'master class' con Starker, Gutman y Rostropovich, su norte ha sido afianzar la técnica y no incorporar una obra a su repertorio hasta que no fuese el momento adecuado, tanto en lo técnico como en lo vital. Y así se ido asomando a las cumbres de la literatura para su instrumento. No solo eso, se ha convertido en un abanderado de la música española y, como recuerda el jurado del Nacional, en un promotor de nuevas piezas: de Erkoreka a García Abril, de Pablo a Villa-Rojo, Torres y Velázquez, Polo ha transformado en sonido las partituras de compositores de lenguajes bien distintos. Entre estrenos absolutos y recuperaciones de obras, puede decirse que lleva ya alrededor de quince 'premières'.