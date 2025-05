'Soy Una Pringada' hablará de la hiperconectividad en el festival Immaterial de Donostia

Soy una Pringada' (Esty Quesada), encabeza el cartel del festival de arte y tecnología Immaterial 2025, que se celebrará del 5 al 7 de junio ... en el centro de cultura contemporánea de San Sebastián, Tabakalera. El evento contará con un podcast en directo, conferencias, performances y conciertos.

Este año, Immaterial se inscribe en el marco del 10º aniversario de Tabakalera y reunirá a artistas, teóricos y creadores internacionales que «operan en los márgenes de la tecnología, la estética y la política digital».

En esta edición, el festival gira en torno a la idea de 'Paradigmas para un colapso'. Según han explicado desde Tabakalera, se plantea «si somos capaces de cambiar lo que creemos para cambiar lo que vemos, y si podemos construir nuevos paradigmas que permitan comprender y resignificar los múltiples colapsos contemporáneos: ecológicos, morales o tecnológicos».

Desde el 5 de junio y durante todo el festival Tabakalera acogerá la exposición 'WIP. Proyectos abiertos (Work In Progress)' que permite a artistas en residencia mostrar sus procesos de creación. Esta edición cuenta con colaboraciones como Universidad del País Vasco (EHU), HEK (House of Electronic Arts) de Basilea (Suiza) y MAP - Museum of Art and Photography de Bangalore (India).

Comunidad de agentes

En este marco, el viernes 6 de junio, el festival acoge el encuentro profesional Red ACTS. La red estatal articula una comunidad de agentes que trabajan en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y sociedad en el Estado.

La jornada más destacada se celebrará el sábado 7 de junio. 'Soy Una Pringada' ofrecerá junto a Junior Healy el podcast en directo 'Prolapso de Internet: chronically online por siempre y para siempre', «una mirada ácida e irónica sobre los efectos culturales de la hiperconectividad».

'Soy una Pringada' es una figura clave del entorno digital que cuenta con más de 330.000 suscriptores en YouTube, 400.000 seguidores en TikTok y cerca de 300.000 en Instagram. Además de dirigir y protagonizar la serie 'Looser', Quesada ha participado en 'Vota Juan' 'Paquita Salas', 'Veneno' y co-conduce el podcast 'Club de fans de Shrek'. Además, Libby Heaney, artista e investigadora, que participa en la exposición 'Visiones cuánticas' de Tabakalera, presentará su performance 'SlimeQore', una obra audiovisual inmersiva que «cruza física cuántica, mundos digitales y estética especulativa». A las 20.30 horas, cerrará el festival un concierto colectivo con Alai, Ke Lepo y Gvridi e Iglooghost.

El programa se completará con las conferencias '¿Y si fuéramos Fitzcarraldo en tiempos de algoritmos?' de Karlos G. Liberal, quien reflexiona sobre la figura del creador contemporáneo ante la automatización, la productividad y la precariedad; e 'Internet Core' que realiza un análisis crítico sobre el arte digital y el capitalismo de plataformas. Asimismo, la artista Claudix Vanesix realizará la performance con Inteligencia Artificial 'Xenorealidad'. Además, por segundo año consecutivo, Tabakalera se une con Dabadaba con una programación de conciertos que se celebrarán en la sala donostiarra las noches del viernes y el sábado.