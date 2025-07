Premios Inspira Gazteak 2025: quiénes son las 5 mujeres premiadas por Kutxa Fundazioa

Viernes, 4 de julio 2025, 06:34 Compartir

Ayer se dieron a conocer los nombres de las cinco ganadoras de los Premios Inspira Gazteak de este año. Durante la entrega de premios, celebrada en el centro TOPIC de Tolosa, han sido reconocidos los trayectos y proyectos de cinco mujeres: Shrabani Aranzabe-Pita, Ainhoa Bereziartua, Maddi Goikoetxea, Maite Ponferrada y Sofia Ferreira.

Además del número de propuestas recibidas este año —más de 120—, Kutxa Fundazioa ha destacado el nivel y la calidad de los proyectos presentados. Kutxa Fundazioa ha premiado con 15.000 € a cada una de las ganadoras con el objetivo de dar continuidad y apoyo a sus trayectorias inspiradoras.

La esperanza, el talento y el compromiso han sido los protagonistas del acto. Tal y como ha señalado Ander Aizpurua, director de Kutxa Fundazioa, «el proyecto nació con un objetivo claro: reconocer y apoyar el talento joven de Gipuzkoa que no solo sueña con un mundo mejor, sino que trabaja cada día para construirlo. Cada una de estas historias refleja una forma de liderazgo que necesitamos más que nunca: un liderazgo que no se impone, sino que inspira. Que no busca protagonismo, sino impacto. Que no compite, sino que construye en colectivo».

El proceso para nombrar a las 5 ganadoras entre las 15 personas finalistas no ha sido sencillo. Felix Arrieta, Aitziber Sarobe, Ion Irurtzun, Blanca Zaragüeta y Aizpea Goenaga han ejercido como miembros del jurado. La elección de las ganadoras se ha desarrollado en varias fases: en primer lugar, se han analizado todas las propuestas presentadas por los y las jóvenes, y posteriormente se han realizado entrevistas personalizadas con las 15 personas finalistas, con el fin de conocer y comprender en profundidad sus proyectos.

Cada una de ellas ha recibido un premio de 15.000 €.

«Los recorridos de las premiadas son ilusionantes, sólidos y creíbles; y su pasión y compromiso son contagiosos. Son agentes inspiradores que llenan de esperanza el futuro de Euskal Herria», ha señalado Aizpea Goenaga, presidenta del jurado.

Asimismo, Goenaga ha querido felicitar al resto de las personas finalistas, destacando que su labor es digna de reconocimiento: «Ejercer como jurado ha sido una experiencia preciosa, pero también muy, muy difícil.» Finalmente, ha animado a todas las jóvenes a seguir adelante, poniendo en valor que, entre 122 propuestas, llegar a ser finalista ya es un premio en sí mismo.

5 mujeres se alzan con el premio

Hoy, cinco mujeres han subido al escenario para recoger su premio: Shrabani Aranzabe-Pita, Ainhoa Bereziartua, Maddi Goikoetxea, Maite Ponferrada y Sofia Ferreira. Cada una de las ganadoras ha desarrollado su trayectoria en ámbitos distintos, pero en todas ellas destaca una clara pasión por movilizar conciencias y generar impacto social. Ciencia, salud, arte, divulgación… sus aportaciones desde disciplinas muy diversas demuestran que es posible construir una Gipuzkoa mejor.

En palabras de las propias jóvenes, los Premios Inspira Gazteak ponen en valor su trabajo y recorrido, algo que supone un gran reconocimiento. Han destacado la visibilidad como una oportunidad, y además de los recursos para seguir adelante, han subrayado también la posibilidad de abrir nuevas vías de colaboración.

Kutxa Fundazioa, apuesta por el talento joven

Kutxa Fundazioa cree en el poder transformador de la juventud y pone en marcha diversas iniciativas con el objetivo de apoyar a los y las jóvenes y ofrecerles nuevas oportunidades. Aunque la segunda edición de los Premios Inspira Gazteak es un buen ejemplo de ello, la fundación trabaja también en muchos otros proyectos.

El próximo 3 de julio, por ejemplo, se celebrará la jornada InspiraTU en DVgunea. El objetivo de este encuentro es dar visibilidad a las experiencias de jóvenes que han sabido avanzar superando barreras. Esta será la segunda edición del evento y contará con la participación de Inés Rodríguez, logopeda y comunicadora; Sara Ardanaz, influencer de viajes; y Pablo Rodríguez Coca, psicólogo sanitario y viñetista creador del universo @occimorons. Tras las entrevistas a estos tres influencers, se celebrará una mesa redonda con las cinco ganadoras de los Premios Inspira Gazteak.

Estos dos programas no son más que un ejemplo del conjunto de proyectos que Kutxa Fundazioa impulsa y apoya a lo largo del año. Tal y como ha expresado Ander Aizpurua durante el acto, «la fundación mantiene una firme apuesta por seguir apoyando y acompañando al talento joven también en el futuro, tal y como recoge el plan estratégico presentado el año pasado».

Ganadoras Premios Inspira Gazteak 2025

Shrabani Aranzabe-Pita 25 años. India (Reside en Alkiza)

Naturaren Doinuak es un proyecto que aúna naturaleza, educación, arte y cultura para promover experiencias en niñas, niños y adolescentes y fomentar la inclusión social, en dos fases: una fase de proyectos sociales y un festival.

Ha desarrollado su trayectoria aunando educación, inclusión y cultura. En 2021, en plena pandemia, creó Naturaren Doinuak con el objetivo de ofrecer experiencias artísticas y actividades en contacto con la naturaleza para niñas, niños, adolescentes y familias.

Además de estar inmersa en este proyecto, está realizando un doctorado que combina neurociencia, educación y educación artística, convencida de que la investigación y la mejora continua son imprescindibles para que los proyectos sociales sean eficaces.

Ainhoa Bereziartua Aranzabal 28 años. Errezil

Me veo a mí misma como un puente entre la ciencia y la sociedad, comprendiendo y transmitiendo los riesgos ambientales que afectan a la salud humana.

Mientras estudiaba Biomedicina, le fascinó la conexión entre la salud humana, animal y ambiental, lo que la llevó a especializarse en el enfoque «One Health» mediante un máster internacional en la Universidad de Utrecht.

Actualmente, junto a una ilustradora especializada en divulgación científica, está desarrollando un proyecto expositivo itinerante que utiliza realidad aumentada para difundir conocimientos sobre la salud urbana. El proyecto nace de la necesidad de dar a conocer cómo influyen los entornos urbanos —como la contaminación del aire, el ruido o las zonas verdes— en la salud de las personas, con el objetivo de que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas sobre su bienestar. Todo ello, en euskera, desde una perspectiva inclusiva y en formatos atractivos para la juventud.

Maddi Goikoetxea Juanena 30 años. Donostia (Reside en Errenteria)

Propongo una experiencia transformadora a través del arte y la creatividad para la sociedad, que nos ayude a conocernos a nosotras mismas y a la realidad que nos rodea, y a desarrollar una mirada crítica.

Maddi estudió Antropología Social y Teatro. En 2020 regresó al País Vasco desde México y, desde entonces, trabaja en los ámbitos de la educación, la salud, la cooperación al desarrollo, la promoción del euskera y la cultura, impartiendo talleres y participando en proyectos en colaboración con diversas asociaciones, administraciones y agentes.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran Mujeres creadoras entre rejas (2023), donde trabajó con mujeres presas en Martutene, y la investigación sobre las escuelas de teatro de Euskal Herria que dio lugar a la publicación Ura jaten: teatro, prestigio social y precariedad en Euskal Herria, realizada en colaboración con EHAZE.

Maite Ponferrada Mellado 29 años. Eskoriatza (Reside en Arrasate)

Uso la imagen y la narrativa para emocionar, inspirar y generar conciencia, transformando cómo vemos y habitamos el mundo.

Maite entiende el audiovisual como una herramienta para transformar la sociedad y generar impacto. Inició su trayectoria en la universidad, participando en proyectos documentales sobre salud mental, migración e inclusión. Actualmente, es emprendedora y cofundadora del estudio creativo audiovisual Pletina Films.

Le impulsa el deseo de contar historias que importan y que generan impacto. Para ello, colabora con asociaciones, instituciones y colectivos que trabajan por el cambio social como Médicos del Mundo, Psicólogos Sin Fronteras, entre otros. También ha dirigido cortometrajes, y desarrolla su actividad en los ámbitos cultural y educativo.

Sofía Luisa Soares Ferreira Nunes Teixeira 30 años. Portugal (Reside en Donostia)

Transformo la ciencia en historias que inspiran, desde el laboratorio hasta la sociedad.

Sofía Luisa está volcada en la investigación y la divulgación científica. Desde su llegada a Gipuzkoa en 2022, ha participado en distintas iniciativas que promueven estos valores.

Actualmente trabaja en un proyecto Marie Skłodowska Curie de la Unión Europea, lo que le permite desarrollar su labor investigadora y divulgadora en la región. Además, coordina un equipo dentro de la European Magnetism Association y lidera el Comité de Igualdad de Género en CIC nanoGUNE. Por último, ha participado en numerosas iniciativas de divulgación, como Emakumeak Zientzian o Native Scientists.