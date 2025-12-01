Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José María Manzanares, en una faena en Illunbe. Lobo Altuna

Premios para cerrar la temporada: Manzanaresy la ganadería Ana Romero

M. Harina

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:35

José María Manzanares y la ganadería Ana Romero son los dos nombres propios que vienen a cerrar la temporada taurina guipuzcoana 2025, merecedores, en opinión ... de los correspondientes jurados del otorgamiento, de los dos principales premios taurinos del territorio. José María Manzanares, ganador del trofeo Concha de Oro a la faena más completa. La tarde del 16 de agosto en Illunbe y ante 'Adivino 330', negro bragado de 525 kilos de la ganadería de Zalduendo, Manzanares dibujó su toreo, primeramente con cadencia y mimo por el pitón derecho, luego al natural. Cada pase un dibujo de cartel de toros y cuando el Zalduendo se rajó, apareció el maestro poderoso, el que obliga al toro en su propio terreno. Justo las condiciones para merecer el galardón.

