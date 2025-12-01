Premios para cerrar la temporada: Manzanaresy la ganadería Ana Romero

José María Manzanares y la ganadería Ana Romero son los dos nombres propios que vienen a cerrar la temporada taurina guipuzcoana 2025, merecedores, en opinión ... de los correspondientes jurados del otorgamiento, de los dos principales premios taurinos del territorio. José María Manzanares, ganador del trofeo Concha de Oro a la faena más completa. La tarde del 16 de agosto en Illunbe y ante 'Adivino 330', negro bragado de 525 kilos de la ganadería de Zalduendo, Manzanares dibujó su toreo, primeramente con cadencia y mimo por el pitón derecho, luego al natural. Cada pase un dibujo de cartel de toros y cuando el Zalduendo se rajó, apareció el maestro poderoso, el que obliga al toro en su propio terreno. Justo las condiciones para merecer el galardón.

Por su parte Lucas Carrasco, ganadero de Ana Romero, envió a Azpeitia el encierro, ya de principio, más armónico, más en tipo del encaste de Santa Coloma de todas sus decimocuartas comparecencias en la Feria de San Ignacio. Impresionaron en el desembarque y luego en el ruedo. Según el jurado: una buena corrida de toros completa y exigente para los toreros, tanto matadores como subalternos. A destacar el quinto 'Marejada 5', exigente, entregado y repetidor, el cuarto 'Baratijo 61', que tomó dos puyazos y fue también un gran toro con movilidad y el segundo 'Tudanco 29' de gran entrega. El Trofeo Paco Apaolaza premia a la corrida más completa de las lidiadas en las ferias de San Ignacio de Azpeitia y de Semana Grande de Donostia y en esta ocasión por unanimidad ha recaído en la ganadería gaditana.

La Peña Paco Apaolaza asume a partir de esta edición la titularidad del Trofeo Paco Apaolaza tomando el relevo a El Diario Vasco. La Concha de Oro, creada en 1965 por un grupo de prestigiosos aficionados con el apoyo del entonces CAT, se concede ahora por otro grupo de aficionados.