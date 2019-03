Premian en Nueva York al arquitecto que restaura la muralla de Hondarribia

El arquitecto hondarribiarra Aritz Díez, autor del proyecto de restauración en curso de la muralla de su localidad natal, ha sido distinguido junto al también arquitecto vitoriano Imanol Iparraguirre con el Premio la la Excelencia Emergente en la Tradición Clásica 2019. El galardón, que se entregará el próximo 5 de mayo en Nueva York, está promovido por el Institute of Classical Architecture & Art (ICCA), la International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (Intbau) y The Prince's Foundation, una institución que patrocina el príncipe Carlos de Inglaterra.

El premio, que reconoce a jóvenes talentos cuyo trabajo busca ser respetuoso con la experiencia histórica del arte, la arquitectura y el urbanismo, les ha sido concedido por sus últimos proyectos, entre los que se encuentra la continuación de la restauración de las murallas de Hondarribia con la recuperación de la puerta de San Nicolás y el muro oeste de la muralla, que llevaron a cabo junto a los profesores Alberto Ustarroz y Manuel Iñiguez.

El jurado también ha tenido en cuenta la propuesta desarrollada Díez (1988) e Iparraguirre (1990) para la restauración de la plaza Mayor y el Palacio de los Condes de la localidad leonesa de Grajal de Campos, que les sirvió además para hacerse en 2017 con el primer premio del concurso de arquitectura Richard H. Driehaus.