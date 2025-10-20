PreFANT zikloak Alberto Vazquezen 'Decorado' aurrestreinatu Bilbon
DV
Astelehena, 20 urria 2025, 14:55
Bilboko Udalak antolatzen duen FANT Fantasiazko Zinema Jaialdia jarri da martxan 2026ko maiatzean hasi baino hilabete batzuk lehenago, PreFANT zikloa antolatuz. Oraingoan, zinemaldiaren 32. edizioaren aurrerapena astelehen honetan izango da, urriaren 20an, Alberto Vazquez zuzendariaren 'Decorado' filmaren aurrestreinaldiarekin.
Proiekzioa 19:30ean izango da FANT Bilbaoren egoitza nagusietako bat den Azkuna Zentroko Golem-Alhondiga zinema aretoetan. Sarrera librea izango da lekua bete arte, baina gonbidapena jaso beharko da zinemako leihatiletan, emanaldiaren eguneko 16:30etik aurrera.
Aurretik, goizean zehar, Gonzalo Olabarria Bilboko Udaleko Kultura eta Gobernantza zinegotziak, Alberto Vazquez zuzendariak eta 2024an Ohorezko FANT Saria jaso zuen Ivan Miñambres filmaren ekoizleak aurkeztuko dute filma komunikabideen aurrean.
Alberto Vazquez animaziozko lanen zuzendari, ilustratzaile eta komikigileak lau Goya sari jaso ditu, eta nazioarteko 100 sari baino gehiago. Bere lanak Cannes, EFA Awards, Toronto, Annecy, Clermond-Ferrand, Animafest Zagreb edo Slamdance bezalako jaialdi ospetsuetan erakutsi dira.
Ivan Miñambres animaziozko zineman espezializatutako UniKo ekoiztetxe bilbotarraren zuzendari nagusiak ere sari garrantzitsuak lortu ditu, tartean zazpi Goya sari edo Annecyko Nazioarteko Animazio Jaialdiko. Bere ekoizpenek 500 sari baino gehiago eta 4.000 aukeraketa batzen dituzte mundu osoko jaialdietan, hala nola Berlin, Cannes, Toronto, Chicago, Annecy edo Clermont-Ferranden.
'Decorado' filmak krisi existentzial batean harrapatutako Arnold adin ertaineko saguaren bizipenak kontatzen ditu. Bere bikote bizitza gainbehera doa, bere bizitza zentzugabea iruditzen zaio eta susmatzen hasten da bere inguruko guztia fartsa handi bat dela.
Bere lagunik onena egoera susmagarrietan hiltzen denean, Arnold konbentzitzen da zerbait ez datorrela bat. Eguneroko paranoia bat bezala hasten dena askatasunarekiko antza duen zerbaitekiko ihes desesperatu bihurtzen da.