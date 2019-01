El post-punk «laberíntico» de Preoccupations recala esta noche en el Dabadaba

El post-punk oscuro de la banda canadiense Preoccupations recalará esta noche en la Sala Dabadaba, donde a partir de las 20.30 horas actuarán como teloneras las bilbaínas Serpiente, situadas en una onda estilística similar. La entrada a la doble función cuesta 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

Preoccupations nacieron en Calgary hace siete años con el nombre de Viet Cong, que también fue el título del álbum con el que debutaron en 2015. Tras considerar que esa denominación podría resultar incómoda para algunos seguidores, en 2016 pasaron a llamarse Preoccupations y lanzaron un nuevo disco homónimo. Matt Flegel (voz y bajo), Scott Munro (guitarra y sintetizador), Daniel Christiansen (guitarra) y Mike Wallace (batería) publicaron 'New Material' (2018) el año pasado.

Su sonido oscuro es definido por la Sala Dabadaba como «post-punk laberíntico y new wave vaporoso». Han pasado recientemente por festivales como Best Kept Secret, Le Guess Who?, Primavera Sound, Coachella o Desert Daze, y verles es obligado para fans de Joy Division y Echo & The Bunnymen, quienes, precisamente, volverán a Donostia el 12 de febrero.

Serpiente bilbaína

Inaugurarán la noche Serpiente, trío bilbaíno adicto a la «experimentación» y a «no dar por supuesto» nada en la música. Su propuesta, calificada por el Dabadaba como «el punk experimental del futuro», bebe de estilos como el dark-wave, el post-punk y algo de folclore, siempre desde una óptica contemporánea.