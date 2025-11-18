'Postigo Express': Filadelfia expone las fotos de los 'años de plomo' vascos

La exposición se llama 'Postigo Express', porque como recuerda el comisario de la exposición, Peter Decherney, «Fernando Postigo recorría San Sebastián en su scooter y ... llegaba a los eventos en el momento justo cuando sucedían: capturó la historia mientras ocurría y como resultado se ganó el apodo de Postigo Express».

La galería Arthur Ross de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, presenta hasta finales de diciembre la primera exposición estadounidense de quien fue fotógrafo de El Diario Vasco en los 'años de plomo' de la Transición. «Esta innovadora muestra ofrece un acceso sin precedentes a la documentación de uno de los periodos históricos más turbulentos de España», dicen sus organizadores. Y Postigo, jubilado desde hace años, se declara feliz con la acogida a esta exposición basada en 80 imágenes procedentes de los fondos del Museo de San Telmo, porque el fotógrafo donostiarra donó sus archivos a la institución cultural.

Libby Paquette, nieta de Postigo y estudiante de la universidad, suscitó el primer interés con su trabajo sobre el País Vasco

Para Postigo, que acaba de volver a Donostia desde los actos inaugurales en Estados Unidos, son varias las satisfacciones asociadas a la exposición. En Filadelfia vivió diez años, ahora ha visto con sorpresa el interés que suscita el País Vasco entre el público norteamericano («no solo por el conflicto, también me preguntaban hasta por las cooperativas de Mondragón») y sobre todo destaca el hecho sentimental de que ha sido su nieta una de las impulsoras de esta iniciativa.

Libby Paquette, que es 'curadora asistente' de la exposición, acaba de comenzar su primer año como estudiante de pregrado en esta universidad y en su momento presentó un trabajo sobre la Transición política en el País Vasco, con fotos de su abuelo, que despertó el interés de Peter Decherney. «El profesor vino en junio a Donostia, me grabó una entrevista y eligió el material para la muestra», explica Fernando.

Cartel de la exposición, con Postigo con el casco sobre su moto.

«Postigo dedicó más de dos décadas a documentar el conflicto vasco desde finales de los años 70 hasta principios de los 2000», dice la organización. «Trabajando como fotoperiodista en San Sebastián documentó la Transición de España a la democracia tras la muerte de Franco en 1975, la implementación de la nueva Constitución española en 1978 y, lo que es más significativo, la lucha vasca por la autonomía», añade el programa. «Su lente capturó tanto la violencia como la celebración: disturbios y atentados con bomba junto a eventos culturales como la visita del elenco de 'Star Wars' y festivales locales», dicen los comisarios.

Las fotografías , que ya se exhibieron en el Museo San Telmo de San Sebastián en 'Postigo: Crónica de una época', llegan a la exposición en Arthur Ross con una selección de más de 70 imágenes «que abarcan toda su carrera, procedentes de un extenso archivo de aproximadamente 50.000 negativos».

Dicen los responsables de la exposición que el trabajo de Postigo «es una contribución fundamental al fotoperiodismo español»

«La trayectoria de Postigo coincidió con la democratización de España, época en la que la libertad de prensa se expandió tras décadas de censura bajo el régimen de Franco», dice el comisario de la muestra. «Su obra constituye una contribución fundamental al fotoperiodismo español durante este periodo, al documentar la violencia política derivada de las actividades de ETA, el surgimiento de las instituciones democráticas, la transformación económica y el renacimiento cultural vasco».

La exposición va acompañada del cortometraje sobre Fernando Postigo realizado por el comisario de la exposición y galardonado documentalista Peter Decherney. El fotógrafo donostiarra asistió a la inauguración y participó en coloquios y visitas guiadas.