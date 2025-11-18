Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peter Decherney, comisario de la muestra, con Fernando Postigo en la Universidad de Pensilvania.

'Postigo Express': Filadelfia expone las fotos de los 'años de plomo' vascos

La Universidad de Pensilvania dedica una muestra y varias actividades a las imágenes que tomó el fotógrafo de DV en la Gipuzkoa de la Transición

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:13

La exposición se llama 'Postigo Express', porque como recuerda el comisario de la exposición, Peter Decherney, «Fernando Postigo recorría San Sebastián en su scooter y ... llegaba a los eventos en el momento justo cuando sucedían: capturó la historia mientras ocurría y como resultado se ganó el apodo de Postigo Express».

