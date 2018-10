Los poéticos y asombrosos mundos deRaquel Alzate La capacidad de plasmar diferentes atmósferas de Raquel Alzate. Astiberri publica 'Navegante en tierra', de la vizcaína Raquel Alzate | ÓSCAR GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 16:35

¿Qué hay en el interior de la caja oscura? Puede que un objeto, puede que una puerta. Tal vez la caja oscura sea un camino y, adentrarse en él, la posibilidad de que cada cual sea. Una caja oscura no demasiado grande aunque, en realidad, ¿grande con respecto a qué? Inquietante, algo que no resulta difícil de percibir, porque está concebida por Raquel Alzate.

De Barakaldo, nacida en 1972, licenciada en Bellas Artes en 1995 por la Universidad del País Vasco, ilustradora en sus inicios de cuentos infantiles, artista de las viñetas y escultora de figuras, grandes y pequeñas, de plomo, para empresas de decoración. Una curiosa especialidad contemplando sus páginas, y una faceta que compaginará con colaboraciones en el mundo de la publicidad.

En 2001 y al año siguiente, Alzate publica precisamente para Astiberri sendos trabajos centrados en la mitología, enmarcados en la serie 'Mitologika', donde se repasan los seres mágicos que pasearon por las tierras vascas y que, en muchos casos, aún perviven en la cultura popular, como el Basajaun o Amalur. Ya entonces y, aunque nunca hasta hoy dejará de evolucionar, todas las señas de identidad de la autora asoman con una fuerza incontenible. Su primer trabajo largo de cómic, 'Cruz del Sur', con guion de Luis Durán, abala tal afirmación.

Historias cortas

Aparecido en diciembre de 2004, supone dos años de trabajo y la confirmación de que, si bien el principal marchamo de la artista hay que buscarlo en la ilustración, su futuro no se alejará nunca del llamado noveno arte. Así, las colaboraciones con diferentes revistas como 'Tos', 'Dos veces breve', 'Xabiroi', 'El Balanzín', 'Humo'... se vienen dando sin interrupción, así como en algunos libros colectivos entre los que destacan 'Cortocuentos 2', '...De ellas' o 'Historias del olvido'. Y precisamente son esas participaciones con relatos breves las que motivarán que ahora Astiberri las reúna en un álbum editado de forma exquisita. Veintiséis visiones, veintiséis invitaciones a que el lector se adentre en los universos de la autora vizcaína.

Historias independientes, salvo las cinco centradas en aquella caja oscura, a veces realizadas a la limón con distintos escritores, a veces imaginadas por ella misma. Si los guiones ajenos son buenos, los propios no desmerecen al mejor de aquellos. Conviene decirlo cuanto antes: 'Navegante en tierra' es un libro magnífico y complicado de valorar, porque, en efecto, cuentos muy breves publicados en un arco de quince años, sin relación entre ellos, no van a generar algo coherente, más considerando la citada y diversa autoría en los textos. Y, sin embargo, ocurre. No es que el discurso se vuelva único, ocurre que el talento de Raquel Alzate es tan poderoso en lo visual que aplasta cualquier duda y se vuelve protagonista.

Blanco y negro o color, da igual la técnica empleada según la ocasión, el aspecto pictórico de sus viñetas es innegable, pequeñas ventanas que encierran cuadros, sin duda motivados por su recorrido académico. Los personajes de la artista, uno de sus puntos fuertes, han sido diseñados como cargas de profundidad, ninguno es irrelevante, así que encajan en relatos que, en su mayoría... ¿qué son? Puede que comprender cada uno de ellos no sea lo más importante, puede que no se trate de eso. Claro que son coherentes, y claro que lucen por sí mismos, pero en realidad son más una invitación a que cada cual los interprete a su manera, a que, a partir de allí, de la mano de Alzate, cualquiera los viva como quiera. No culminan, sobre todo los propios, con un giro argumental imprevisto, con una moraleja o una sorpresa a modo de traca final. Simplemente, terminan. En ocasiones, lo harán con un toque amargo, alejado de estridencias. Siempre sin estridencias. La ternura, la tristeza, la melancolía asoman en muchos de sus trazos, como pasa en la vida real. Como el amor no correspondido, tan lleno de pena que ahoga, o la ausencia de los seres queridos. Sin estridencias, y con dibujos que abandonan los límites que los contienen sin que, a menudo, las líneas sean protagonistas cediendo el paso a los volúmenes, moldeados a golpe de luz y de sombra.

Eso es 'Navegante en tierra', un libro delicado y magnífico, de una artista llamada a ocupar un lugar de privilegio en el cómic vasco.