¿Qué hacer durante el confinamiento? Descubre los mejores planes para estar en casa

Un universo de botones

Al igual que sucede con los largometrajes de animación tradicional, las películas rodadas fotograma a fotograma no abundan. Por eso que de vez en cuando una sacuda las salas de cine o los hogares es un motivo de celebración. Cuando en 2009 'Los mundos de Coraline' vieron la luz, la alegría estaba más que justificada. Basada en una novela de Neil Gaiman titulada 'Coraline', la película narra la historia de Coraline Jones, una niña de once años muy curiosa y con ganas de aventuras que acaba de trasladarse de Michigan a Oregón junto a sus padres. No es el colmo de la originalidad. Ya se lo imaginan: se agarra un cabreo monumental por haber sido apartada de sus amigos y sus padres, desbordados de trabajo, apenas le hacen caso. Hasta que un buen día, al atravesar una pared de su nueva casa, descubre una versión aparentemente mejorada de su vida. El color vivo e intenso contrasta con su realidad, mucho más oscura y gris. Y sus padres son ahora mucho más atentos. Eso sí, en lugar de ojos tienen botones cosidos en la cara, pero parece ser el precio a pagar. Poco a poco, sin embargo, lo tétrico se irá imponiendo. Dirige Henry Selick un largometraje de imaginación desbordante y, ojo, con algún que otro sustillo, que fue nominada al Oscar a mejor película de animación. IKER CORTÉS