Alicia Borrachero, actriz: «Los personajes de esta comedia no aceptan lo que son, escurren el bulto» Alicia Borrachero es uno de los siete intérpretes de la comedia 'Perfectos desconocidos'. Alicia Borrachero, actriz Participa en la obra 'Perfectos desconocidos', la función de teatro que se representa en el Victoria Eugenia desde mañana hasta el domingo ROBERTO HERRERO Martes, 6 agosto 2019, 16:22

Siete amigos interpretados, además de por Alicia, por Antonio Pagudo, Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zatarain, Inge Martín y el donostiarra Ismael Fristchi, se reúnen a cenar en casa de una de las parejas. Poco a poco la charla se anima y comienzan un juego: cada uno deja su móvil en la mesa y cualquier mensaje y llamada que entre será escuchado por todos. Lo que parecía una velada agradable, está a punto de convertirse en una divertida y sorprendente reunión.

-¿Es una comedia con vetas dramáticas?

-Como toda buena comedia tiene su parte dramática. Nos reímos fundamentalmente de nuestra humanidad y miserias. Desde el humor se da una situación que en realidad es bastante amarga.

-Es un trabajo coral, sin protagonistas. ¿Es un buen punto de partida?

-Siempre en el teatro la historia está por encima de los personajes. Y es verdad que esta obra es coral porque no es la historia de ninguno, es la de todos. Entre todos crean un personaje, que es el grupo de amigos. Se habla mucho de la amistad.

Las funciones Lugar: Teatro Victoria Eugenia. Precios: Desde mañana al domingo. Horarios: 20.00 horas. El sábado a las 20.00 y 23.30 horas. Precios: 20, 24 y 28 euros.

-El teatro tiene mucho de juego y aquí se plantea un juego entre los personajes. ¿Estamos ante una propuesta de doble teatro?

-En un aspecto sí. Se dice que es una obra muy teatral, pero realmente tiene algo que es un juego dentro de un juego. Lo que empieza a ser una anécdota o una ocurrencia termina por abrir la caja de Pandora. Lo de menos es que sea con los teléfonos móviles o con otra cosa. Lo que importa es lo que hay debajo: ¿hasta dónde somos realmente quienes somos delante de la gente a la que queremos?, ¿qué intimidad deseamos conservar?, ¿dónde empieza una mentira y acaba la intimidad? Creo que esta es una función que sobre todo abre preguntas.

-¿Cómo es la mujer a la que interpreta?

-Es psicóloga, educada, está casada con un cirujano, vive bien y lo tiene todo aparentemente controlado. De hecho se dedica a eso, a ayudar a la gente con sus problemas. Pero ahora mismo es como una adolescente y ni se entera. Es una mujer en crisis con su edad, con entrar en los 50 y con tener una hija adolescente a la que no puede dominar. Y sobre todo tiene esa sensación de sentir que la vida se le está pasando y la de su hija está empezando.

-En las comedias funciona muy bien que el público piense que lo que ve podría estar ocurriendo en realidad en sus vidas.

-Eso nos lo comentan mucho. Uno de los aciertos del montaje que resaltan los espectadores, y que ha sido uno de los focos del director, Daniel Guzmán, es que parezca de verdad que están viendo una cena de amigos. Como si se hubieran colado un poco en nuestro salón. Nos dicen que les dan ganas de meterse en el grupo a cenar con los personajes, pero cuando ven lo que pasa se les van quitando, ja, ja, ja. Se ha conseguido crear una situación íntima.

«Esta función plantea preguntas como dónde empieza una mentira y acaba la intimidad»

-Sobre esto que dice, uno de los temas de esta comedia es que la tecnología puede robarnos la intimidad.

-Totalmente. Nos la roba, pero también creo que tratamos de algo mucho más antiguo: de la falta de comunicación y de quitarse la máscara. Una es una mujer perfecta cuyo matrimonio va fenomenal, lo cual es mentira. El otro es un chico recién casado y está enamoradísimo, mentira también. En todos hay mentiras y el teléfono móvil las esconde y al mismo tiempo las revela. Las nuevas tecnologías son simplemente una manera más de perdernos de nosotros mismos.

-¿Estos personajes son adultos burgueses comportándose como adolescentes?

-Así es. Son un grupo de amigos que no tiene que luchar por sobrevivir y es cierto que muchas veces el no estar en lo básico nos hace ser un poco más tontos.

«Las nuevas tecnologías son una manera más de perdernos de nosotros mismos»

-¿La vida resuelta aburre?

-Un poco. Hay algo en ellos que tiene que ver con la edad, casi todos están entre los 40 y los 50 años. Si te fijas, lo que cada uno hace con la mentira tiene que ver con sentirse vivo, con no estar ocupados con lo que les toca en ese momento en la vida y con no aceptar lo que son y las relaciones que tienen. Escurren el bulto.

-¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de la diversión que propone esta comedia?

-Hay una pregunta que está todo el tiempo en el aire: ¿y tú qué harías?

-La película de Álex de la Iglesia fue muy taquillera e, incluso, puso de moda jugar en las sobremesas a lo mismo que hacen estos personajes.

-¿Si? ¡Qué locura! Me parece…

«Muchas veces el no estar en lo básico nos hace ser un poco más tontos»

-¿Se atrevería?

-No es que no me atreva, el que no lo hace es porque tiene algo que esconder. Más que eso lo que me parece es que perdemos nuestra humanidad. ¿Qué pasa con sentarse y hablar? ¿Qué pasa con sacar una guitarra y cantar? ¿O jugar al parchís? Es que yo realmente cada día me siento más como no ya de otra época, sino de otro planeta. Qué necesidad tenemos para comunicarnos de evitar mirarnos a la cara y estar juntos. Con todo lo bueno que tiene la tecnología, estamos alejándonos de nuestra naturaleza.

-¿Por qué destaca tanto que Daniel Guzmán sea el director?

-Porque ha conseguido que la función esté viva todos los días. Eso se dice siempre, pero no siempre pasa. Ha sido la base de su trabajo. Tiene una visión muy cómica porque Dani es muy canalla, pero al mismo tiempo hay un trabajo minucioso enfocado hacia la verdad y el no artificio. Es uno de los grandes aciertos de la obra.

-¿Se siente ahora una actriz diferente de aquella que, por ejemplo, encarnó a la 'Señorita Julia' de Strindberg en 2001?

-Me siento una persona diferente, porque he aprendido cosas. El kit de serie ya lo trae cada uno, con tus talentos y tus carencias. Creo que ahora sé un poco más. Es interesante porque me doy cuenta de todo lo que he aprendido, pero recuerdo esos comienzos con 'Señorita Julia', que era la época también de la serie 'Periodistas', y allí había algo que en ocasiones tendría que recuperar: no pensar tanto y arriesgarme más. Ahora soy más cauta. Encaro mi futuro y siento dos cosas fundamentales para mi trabajo. Una es la alegría y el disfrute de actuar, no tanto la preocupación y la responsabilidad. La otra, dar más espacio a una confianza, a un poso que siento que he ganado. Confianza y alegría es el resumen de lo que me gustaría vivir como actriz.