Ana Penyas, primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Cómic

La autora novel valenciana Ana Penyas ganó ayer el Premio Nacional de Cómic, la primera vez que lo hace una mujer, con su primera novela gráfica, 'Estamos todas bien', una narración que «recupera la memoria histórica a partir de una historia familiar» y otras «voces olvidadas». Así lo decidió ayer el jurado de este premio, que concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con 20.000 euros, que destacó de la obra de Penyas (Valencia, 1987) la creación de un «puente entre generaciones» que abordar la historia de sus abuelas con una narración que da voz a «generaciones olvidadas» a través de recursos gráficos propios del cómic y de «otros géneros».

Con este premio Penyas se ha convertido en la primera mujer en conseguir este galardón, con el que suma tres ya que desde el año pasado recibió el Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic y este año el del Salón del Cómic de Barcelona como autora «revelación nacional».

En 'Estamos todas bien', publicado por Salamandra Graphic, la valenciana cuenta la historia de su abuelas, Maruja y Herminia, y hace un retrato de una generación olvidada.

«Estoy sobrepasada»

«Estoy sobrepasada. No me caben más sorpresas, es como muy fuerte», declaró la premiada tras conocer el fallo del jurado. Y reconoció que con este galardón nota la «presión» ya que se trata de su 'ópera prima', aunque también «tranquilidad» porque con los 20.000 euros de dotación del premio se podrá permitir decir que «no» a algunos proyectos y así «tener más tiempo».

«Hay cosas a las que ya he dicho que sí, pero a las que aún no había contestado voy a decir que no porque que llevo un año de muy poca capacidad de concentración. Estaba invocando un año de paz», afirma.

'Estamos todas bien' nació como «cuatro páginas» para un trabajo de la facultad de Bellas Artes de Valencia. «Es muy fuerte no sólo que mi proyecto gane, sino que se reconozca un trabajo en el que están mis abuelas, porque hay una parte emotiva. Dos abuelas normales, que han trabajado y me parecía súper bonito contar sus vidas sobre todo por ellas y para que trasciendan», matiza.