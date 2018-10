Los payasos psicópatas abren la fiesta del terror

La creadora de la novela de Frankenstein, Mary Shelley, y los payasos psicópatas del grupo Psycho Clown fueron los protagonistas de la jornada inaugural de la 29 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. El mal tiempo obligó a trasladar las actividades previstas en el Boulevard a la Plaza Gipuzkoa, donde se recreó un gran laboratorio de experimentos científicos, emulando al doctor Frankenstein, creador del monstruo que se ha convertido en parte vital de nuestro imaginario.

Los niños no perdieron la ocasión de transformarse en esta mítica figura en el taller de maquillaje, una de las actividades más demandadas en la tarde de ayer. También pudieron hacer linternas fluorescentes, nubes de colores y crear su propio universo en un bote de cristal valiéndose de agua, purpurina, colorantes y algodón. La parte más experimental llegó de la mano de Eureka Zientzia Museoa, con la demostración de cómo un osito de gominola al quemarse suelta toda su energía en forma de luz, o un fluido no newtoniano se convierte en sólido cuando se ejerce fuerza sobre él y en líquido cuando esa fuerza es suave. Los más valientes tuvieron la ocasión de tocar un corazón de verdad -plastinado para su preservación y exposición-.

La autora de la novela 'Frankenstein', Mary Shelley, también hizo su aparición en el laboratorio, interpretada por la actriz Amaia Ruiz de Galarreta, que representó el microteatro 'Mary's dream' (El sueño de Mary ), donde viajó 200 años en el tiempo hasta nuestros días, para contar al público lo inusual que era ser escritora en aquella época.

Nada más 'dormirse' la escritora comenzó su pesadilla, con la aparición en el laboratorio de un grupo de payasos psicópatas, que asustaron a más de uno -entre niños y adultos-, pero que atrajeron la atención de la gente que a esas horas paseaba por los alrededores de la Plaza Gipuzkoa. La motosierra que portaba uno de ellos y que no paraba de arrancar contribuyeron a ello. El espíritu gamberro de la Semana de Terror empezó a tomar forma con estos personajes, que iniciaron una kalejira, al son de los tambores, que les llevó hasta el Principal, donde en un teatro abarrotado se sumaron a la fiesta inaugural del festival. Una cita en la que también estuvo presente la figura de Mary Shelley, y que contó con el saludo especial de la actriz Itziar Castro, protagonista del cartel del festival este año.

Éxito de público

Las tres sesiones de ayer en el teatro Principal completaron el aforo, demostrando que la Semana sigue contando con un público fiel que no falta a la cita. La cinta que abrió la presente edición fue 'Overlord', la última producción de J.J. Abrams -responsable de las últimas películas de la saga de 'Star Wars' y 'Misión Imposible'-, dirigida por el australiano Julios Avery. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la película narra la historia de un grupo de soldados estadounidenses en misión en Normandía que se encuentran con unas sanguinarias criaturas fruto de los experimentos llevados a cabo por los alemanes.

Para la jornada de hoy también hay tres sesiones previstas en el Principal. A las 17.00 horas se proyectará 'The wind', de la directora estadounidense Emma Tammi, un western de terror con una mujer aislada en su cabaña en un pradera. Le seguirá 'The Dark', el primer largometraje dirigido por el estadounidense Justin P. Lange, surgido de su propio corto homónimo proyectado en la semana de 2013. La jornada la cerrará 'The Fiel guide to evil', una recopilación de historias de terror de la mano de nueve importantes cineastas del género fantástico de todo el mundo que exploran mitos y leyendas extraídos del folclore popular de sus países.

En otro de los escenarios de la Semana, en el teatro Victoria Eugenia, ayer comenzó el ciclo dedicado al legado de Mary Shelley, donde se proyectarán películas que permitirán mostrar las distintas miradas que desde la cinematografía se han realizado sobre la figura de Frankenstein. Para esta tarde hay doble sesión, con 'Gothic' (1986), de Ken Russell, y 'Mary Shelley's Frankenstein' (1994), de Kenneth Branagh.

Al igual que ocurriera ayer, los niños también tendrán hoy una sesión dedicada a ellos. Será a las 12.00 horas en el Principal, con la película china 'Yugo&Lala', donde se cuenta la historia de Yugo, un joven que tras una discusión con su padres, se escapa de casa y marcha a un fantástico mundo en las nubes.