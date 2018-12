Patricia Phelps: Lo importante es estimular el pensamiento crítico DV Lunes, 24 diciembre 2018, 00:45

La coleccionista venezolana Patricia Phelps de Cisneros confía en que su reciente donación al Museo Universidad de Navarra (MUN) contribuya «a estimular el pensamiento crítico», ya que es, dice en una entrevista con Efe, «la misión más importante de la educación».

A principios de mes Phelps firmó la donación al MUN de 49 fotografías de autores como Andreas Gursky (Alemania, 1955), Juan Uslé (España, 1954), Héctor Fuenmayor (Venezuela, 1949), Roberto Obregón (Colombia/Venezuela, 1946-2003), Mariana Castillo Deball (México, 1975) y Miguel Rio Branco (Brasil, 1946).

Ya antes, Phelps y su marido, Gustavo Cisneros, habían colaborado con otras universidades y sus museos, entre ellas Harvard, NYU, University of Texas at Austin, Hunter College, Wheaton College, y City University of New York.

En el caso de Navarra, la coleccionista indica que conoció el proyecto del MUN hace unos cuatro años, cuando el edificio estaba aún en construcción, y le «interesó mucho que se hiciera una iniciativa de esta naturaleza en España, donde no es tan común la figura de museo universitario», y por eso les pareció «importante apoyarlo».

Fue su amigo Carlos Padula quien le presentó al equipo directivo y, recuerda, «me impresionó mucho la seriedad con que planteaban el potencial académico del museo», una voluntad que encaja en la «prioridad» que el matrimonio ha querido dar siempre a la educación en sus proyectos y que les ha llevado a colaborar con distintas universidades.

Desde entonces, explica, han intercambiando opiniones sobre el museo y sus colecciones, y también sobre el máster in Curatorial Studies, el único posgrado en España para la formación académica de comisarios, «una iniciativa estupenda» para la formación de profesionales en ese campo.

De ahí que haya pedido al MUN que las fotografías sean estudiadas por alumnos de este máster, aunque también tendrán acceso a ellas profesores, investigadores y estudiantes de otras facultades para promover el análisis desde distintas áreas.

«En nuestras colaboraciones con otras universidades hemos visto el inmenso potencial que tiene llegar a estudiantes de Matemáticas, Biología, Medicina, Economía, Historia, Sociología u otras disciplinas, y nos parece que la Universidad de Navarra puede ofrecer esa mirada interdisciplinar», comenta, y alude a la «oportunidad» que para cualquier estudiante supone «tener contacto con el arte».

Por eso quiso elegir con cuidado las 49 fotografías donadas y para hacerlo, cuenta, «trabajamos varios años pensando la selección», un método que el matrimonio Cisneros Phelps sigue con cada institución.

La primera decisión fue priorizar la fotografía sobre otras disciplinas artísticas de su colección teniendo en cuenta el enfoque investigador y que la fotografía es un punto fuerte del Museo Universidad de Navarra, que posee 23.000 de artistas naciones e internacionales, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

Después, como a lo largo de todas sus colaboraciones, han buscado que el conjunto de la donación tenga «un amplio enfoque iberoamericano, incluyendo España en diálogo con los países latinoamericanos», aunque «sobre todo -asegura- elegimos obras que pensamos que tendrían capacidad de ser activadas por el contexto universitario».

De su valor económico Patricia Phelps no quiere hablar, como tampoco del que tienen las 200 obras de arte que a principios de años anunció que iba a donar a seis museos, entre ellos el MoMA, el Museo de Arte de Lima y el Reina Sofía, ni del que tiene su colección privada.

Y es que para ella el valor del arte es «cultural y humano», de ahí su interés por ver las maneras de ofrecer las obras para prácticas con los estudiantes convencida de que «la experiencia con obras en el espacio es fundamental para el programa de estudios».