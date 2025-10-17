Paloma San Basilio llega al Kursaal en su despedida de los conciertos

Paloma San Basilio abre este domingo la oferta de 'Música Popular' dentro de la nueva temporada de Kursaal Eszena. La cantante se encuentra conmemorando ... sus cincuenta años de trayectoria musical. Con su gira 'Gracias', una de las voces más icónicas y versátiles en la escena musical latina se despide de los escenarios agradeciendo a sus seguidores el apoyo mostrado a lo largo de todos estos años.

«Siento que hay otros recorridos que debo empezar o continuar, pero antes de ello no quiero dejar esta increíble aventura sin darles una y mil veces las gracias», repite la intérprete. Con ese fin, San Basilio promete que la del domingo en Donostia será una experiencia llena de música, emoción y recuerdos en la que repasará los éxitos que han marcado su carrera: 'No llores por mí Argentina', 'Luna de miel', 'Porque me abandonaste' o 'Juntos', entre otros.

Concierto :

Paloma San Basilio

Día y hora: Domingo, 19, a las 19.00 horas.

Lugar:

Auditorio del Kursaal.

Entradas:

50 euros.

Desde sus inicios, Paloma San Basilio ha cosechado múltiples reconocimientos, consolidándose como una de las voces más respetadas en el mundo de la música. Ha publicado más de treinta discos, la mayoría han sido oro y platino, y ha vendido más de dieciséis millones de copias; ha recibido numerosos premios, como el dedicado a su trayectoria en los Latin Grammys de 2006 o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2021, si bien lo que más valora la artista «son los momentos inolvidables que he compartido con el público en estos cincuenta años de trayectoria musical».

No es la primera vez que San Basilio anuncia su despedida de los escenarios, ya lo hizo en 2013, pero asegura que esta es la de verdad. «Ahora es el momento. Además, yo siempre tuve claro que siendo tan perfeccionista, no iba a ser el tipo de cantante que se perpetuaría en los escenarios. De hecho, desde niña lo que más me gusta de verdad es interpretar e interactuar con otros en escena, algo que la música no te permite tanto».

Y lo ha demostrado siendo la icónica intérprete de teatro musical en obras como 'Evita', 'El hombre de la Mancha' o 'Víctor o Victoria'. «Pero para muchos todo se reduce a 'Juntos' o, a lo mejor, 'La fiesta terminó', apunta añadiendo el tema con el que en 1985 representó a España en Eurovisión. «No me quejo. Cualquier artista quiere tener alguna canción ajena al paso del tiempo».

De todas formas, su último recital en Donostia no tendrá tono de despedida porque «no me retiro del todo. Abandono los discos y las giras, pero seguiré cantando en el teatro», matiza en alusión a su proyecto 'Dulcinea'.