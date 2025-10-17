Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista Paloma San Basilio, en un concierto ofrecido hace dos meses. VICENTE VICENS

Paloma San Basilio llega al Kursaal en su despedida de los conciertos

La cantante madrileña conmemora los 50 años de trayectoria musical con la gira 'Gracias' que este domingo presenta en Donostia

R. Korta

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Paloma San Basilio abre este domingo la oferta de 'Música Popular' dentro de la nueva temporada de Kursaal Eszena. La cantante se encuentra conmemorando ... sus cincuenta años de trayectoria musical. Con su gira 'Gracias', una de las voces más icónicas y versátiles en la escena musical latina se despide de los escenarios agradeciendo a sus seguidores el apoyo mostrado a lo largo de todos estos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Paloma San Basilio llega al Kursaal en su despedida de los conciertos

Paloma San Basilio llega al Kursaal en su despedida de los conciertos