Jozsef Lendvay: «Mi padre, que es violinista de folk húngaro, es mi ídolo y me ha influido totalmente en mi manera de tocar»

La Budapest Festival Orchestra, que actúa hoy y mañana en el Kursaal, contará esta tarde con la presencia de dos violinistas, padre e hijo del mismo nombre, Jozsef Lendvay. El patriarca, famoso músico gitano, compartirá escenario con su hijo, de tradición clásica. Los intérpretes intervendrán en obras de Liszt, Sarasate y Brahms, algunas de ellas, transcripciones realizadas por el titular de la orquesta, Ivan Fischer.

- No es muy habitual que un padre y un hijo intervengan como solistas con una orquesta compartiendo escenario. ¿Ustedes suelen hacerlo habitualmente?

- Desgraciadamente no tocamos juntos a menudo en público, aunque sí solemos hacerlo mucho juntos en casa. Mi padre toca música folk y yo clásica, así que la de hoy será una de las pocas ocasiones en la que tocaremos juntos. Por eso este concierto será muy especial.

- En el concierto actuarán junto a la Budapest Festival Orchestra, que interpreta obras de Liszt, Sarasate y Brahms. ¿Cómo se reparten los roles entre usted y su padre?

- Depende del repertorio, de si se trata de música clásica o folk, aunque las obras de compositores como Brahms y Liszt, que son compositores clásicos, se suelen tocar también en la música folk. Ivan Fischer ha hecho, además, una magnifica transcripción para orquesta de las 'Danzas húngaras' de Brahms y de las 'Rapsodias húngaras' de Liszt.

- En el escenario, ¿son padre e hijo o dos colegas haciendo música?

- Cuando estamos en un concierto nos olvidamos de que somos padre e hijo y somos solamente dos músicos tocando juntos

- Cómo ha resultado el trabajo con Ivan Fischer y la colaboración con la Budapest Festival Orchestra? ¿Habían colaborado antes?

- Conocemos a Ivan Fischer desde hace más de veinte años y durante este tiempo hemos tocado por todo el mundo.

- Usted nació y creció en una familia musical. ¿Hasta qué punto le influyó el ambiente para dedicarse a la música?

-Me influyó muchísimo. Nací en una familia con gran tradición musical y eso ha hecho que yo me haya convertido en músico. Pero todo ha sido de forma natural, sin ningún tipo de presión. Todos recibimos influencias de nuestro entorno y el mío ha sido musical.

-Su padre es un famoso violinista gitano. ¿Diría que ha marcado su manera de tocar?

- Mi padre es mi ídolo, le respeto y he aprendido mucho de él y por supuesto que ha influido en mi forma de tocar. Me ha dado muchas directrices.

- ¿Hay grandes diferencias a la hora de tocar el violín entre un intérprete de formación clásica y un músico formado en la tradición popular?

- La educación clásica está basada en muchas normas, principalmente en las notas, mientras que la música cíngara o gitana se enseña de una forma más intuitiva, porque no hay notas escritas. Quizás eso haga que al interpretar música clásica sientas más la presión.

- ¿Y se toca de la misma forma? ¿La técnica que se emplea es la misma?

- En la música clásica, quizás por tener que estar más atento a las notas, tienes que estar más concentrado. La manera de tocar de mi padre está más relacionada con el encuentro, la comunicación con el otro músico. Él no se detiene tanto en buscar la nota correcta.

- ¿Los instrumentos difieren mucho unos de otros?

- No necesariamente, pero el instrumento es muy importante. Hay instrumentos que suenan más cálidos, otros son más precisos... pero más que el instrumento, lo importante es la manera en que lo tocas, encontrar cómo hacerlo en cada uno. Yo tengo pocos violines, pero mi padre es un gran coleccionista de instrumentos.

- ¿Qué valora en un violín para escogerlo?

- Muchas cosas: la comodidad, el sonido, el color... cada uno es distinto. En el concierto de hoy no voy a tocar con mi propio violín, sino con uno especial cedido por una empresa alemana.

- ¿Qué habría sido de la música clásica sin el folclore húngaro?

- El folclore húngaro es fantástico, pero creo que el motivo principal de su influencia en la música clásica es que hay compositores como Bartok que lo investigaron de un forma muy profesional, elevándolo a un nivel académico pero sin hacerle perder su esencia. Algo así sucede con las 'Danzas húngaras' de Brahms, que mantienen la esencia del folclore húngaro, pero pertenecen a la música académica.

- ¿Qué opina de los que tienden a clasificar la música como culta o popular? ¿Su carrera es una declaración de intenciones en contra de los estereotipos?

- A mí me gusta todo tipo de música y no creo que sea necesario clasificarlas. Lo único que importa es que sea buena, de calidad. No hay diferencias entre la música popular o la música clásica. Quizás la música clásica es más sofisticada y si eliges ser intérprete de clásica tienes más trabajo que hacer. Yo creo que está en un nivel más elevado, pero si tocas folk de calidad también está bien. Lo importante es comunicarse, llegar al público y divertirse.