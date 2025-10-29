Ostegunean proiektatuko dute 'Montserrat Integral 107' dokumentala
Enric Vilajosana eta Biel Maciàk egindako kirol-jardueraz gain «hausnarketa» ariketa ere bada
DV
Asteazkena, 29 urria 2025, 16:35
Eskalada-esperientzia paregabe baten kontakizuna jasotzen duen 'Montserrat Integral 107' dokumentala ostegun honetan, urriak 30, proiektatuko da Donostiako Ernest Lluch kultur etxean. Emanaldia arratsaldeko 19:00etan hasiko da eta sarrera doakoa izango da edukiera bete arte. Proiekzio berezia izango da, ikus-entzunezkoa zuzendu duen Biel Macià bertan izango baita eta ikusleek aukera izango dute amaieran berarekin hitz egiteko eta galderak egiteko. Filma jatorrizko bertsioan emango da euskarazko azpitituluekin.
Dokumentalak bi eskalatzailek, Enric Vilajosana eta Biel Maciàk, egindakoa jasotzen du, zazpi egunetan Manresatik ikusten diren Montserrateko 107 orratzak igo zituztenekoa. Hala ere, kirol-erronkaz harago, 'Montserrat Integral 107' hausnarketa bat ere bada, naturari, iraunkortasunari eta gizakiaren eta mendien arteko loturari buruzkoa.
Proiektuan Enric Vilajosana eta Biel Macià eskalatzaileek parte hartu dute, eta Kataluniako ikus-entzunezkoen eta mendizaletasunaren munduko hainbat pertsona ospetsuren lankidetza jaso dute. Arnau Ferrerren jatorrizko musikarekin ondu da ikus-entzunezkoa.
BCN Film Fest 2024 jaialdian aurkeztu zen eta ostegun honetakoa Espai Català Via Fora elkarteak, Club Vasco de Camping Elkarteak eta Donostiako Udaleko Kultura Sailak antolatu dute. Jarduera honen bidez Espai Català Via Fora elkarteak beste pauso bat eman nahi du Donostian katalanezko kultura eta zinema zabaltzeko, eta, aldi berean, Herrialde Katalanen eta Euskal Herriaren arteko truke kulturala sustatzeko.