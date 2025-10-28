Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Ostegunean Donostiara itzuliko da 'Heriotzak Eduardo du izena' poesia errezitaldia

Susa argitaletxearen Munduko Poesia Kaiera bilduma oinarri izanda sortu du emanaldia Formol Laborategiak

J. A.

Asteartea, 28 urria 2025, 14:44

Comenta

Munduko Poesia Kaierak bildumaren baitan kaleratutako azken hiru aleen aurkezpenean, 'Biziei ere omen', 'Jacques Prevert' eta 'Manuel Vazquez Montalban', aurreratu zuten urteurren eta ospakizun urtea izango zela. Batetik, 50. kaiera harrapatu zutelako; eta, bestetik, 2024an 10. urteurrena bete zelako. Urtean zehar egindako ospakizun, errezital eta ekitaldiei ostegun honetan, urriak 30, Donostiako EHUko Campusean egingo den 'Heriotzak Eduardo du izena' emanaldia eta poesia-errezitaldia gehituko zaio, Susa argitaletxeak eta Formol Laborategiak elkarlanean sortua.

«Esperimentu bat da, soinu instalazioa, performancea eta antzerkia uztartuko dituena, fisikoa eta birtuala denaren arteko mugak esploratuz eta publikoa eta eszenatikoaren arteko barrera tradizionalak ezabatuz», aurreratu dute. Hala, dei egin dute «poesia ez-errezitaldiaz gozatzeko» gerturatzera eta «aretoen iluntasunean» elkartzera «Eduardotaz aritu eta musikitaz gozatzeko».

Urte amaierako gainerakoak ere jakinarazi dituzte sareen bidez, euskal Herriko eragileei eskerrak emateaz gain «gure bazterrak bisitatzeko aukera emateagatik», baita «munduko poeta eta itzultzaileak hitzak harilkatzeagatik» eta publikoari «konpromisoa eta berotasunarengatik».

Munduko Poesia Kaierak bildumako poemek gai unibertsal eta sakonak lantzen dituzte, hala nola, bizitza eta heriotza, eztanda eta bakea, gelditasuna eta bibrazioa edota isiltasuna eta kantua bezalako dualidadeak. Horiek proposamen dramaturgiko bilakatu dira, bizipen sentsorial bat eragiteko paisaia (edo pantaia) bat marraztuko da oholtzan, bideo-joko batean bezala. «Susako lagunek bizirik dauden poetak hil nahi zituztela esan zieten Formoldarrei. Haiek metaforikoki esan omen zuten, baina, Formolekoek lana serio hartu dute...», dio sinopsiak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  8. 8

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  9. 9

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  10. 10

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ostegunean Donostiara itzuliko da 'Heriotzak Eduardo du izena' poesia errezitaldia

Ostegunean Donostiara itzuliko da &#039;Heriotzak Eduardo du izena&#039; poesia errezitaldia