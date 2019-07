'Matangi / Maya / M.I.A.' eta 'Orion' dokumentalak jarri ditu eskuragarri Filmazpit katalogoak 'Matangi / Maya / M.I.A.' (2018) dokumentaleko fotograma Ekimenak kosturik gabe proiekzioak antolatzeko balio du. Film guztiak jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin eskaintzen dituzte DV Donostia Miércoles, 17 julio 2019, 17:16

Zabaltzen jarraitzen du Filmazpit programatzaile eta eragile kulturalentzako katalogoak. Kosturik gabe proiekzioak antolatu ditzaten, film guztiak jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin eskaintzen ditu. 'Matangi / Maya / M.I.A.' (2018) eta 'Orion: The Man Who Would Be King' (2015) dokumentalak jarri dituzte eskuragarri oraingoan.

Filmazpit, Eusko Jaurlaritzak finantzatu eta Donostia Zinemaldia eta Euskadiko Filmategiarekin batera Donostia Kulturak 2011 urtetik kudeatzen duen euskarazko azpitituludun zinema zabaltzeko programa da. Programaren informazio osoa, filmen katalogoa eta kontaktua webgunean daukate eskuragarri.

Steve Loveridge da 'Matangi / Maya / M.I.A.' lanaren zuzendaria eta bertan, Matangi Arulpragasm, lagunentzat Maya eta nazioartean M.I.A. bezala ezagutzen den lagunminaren bizitza eta bilakaera artistikoaren argazkia egiten du.

Bestalde, Jeanie Finlay dokumentalgileak Jimmy Ellisen istorioa kontatzen du, Elvis berpiztu eta maskaratu bezala ospea lortu zuen abeslari ezezagunaren historia 'Orion: The Man Who Would Be King' filmean.

Gail Brewer Giorgio-ren 'Orion' liburutik ateratako identitate faltsuarekin hazi zen artista gisa, nahiz eta Elvis Presley-ren heriotzaren ondorengo hilabeteetan egin zuen ospera jauzi. Dokumentalak musikaren industriaren estrategia ezkutuak azaleratzen ditu, fantasiarekiko miresmena eta identitatearen bilaketa amaigabea, besteak beste.

'Matangi / Maya / M.I.A.' hainbat jaialditan egon da: Sundance, Berlinale eta IndieLisboan, adibidez. 'Orion', bere aldetik, Dock of the Bay 2016 eta In-Edit Bartzelona 2015 jaialdietan ikusi da eta 2015 British Independent Film Awards (BIFA) Discovery Saria irabazi du.