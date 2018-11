Oreya, música coral en el polvorín de Ucrania El coro ucraniano Oreya fue una de las agrupaciones que debutó ayer en la primera jornada a concurso del Certamen Coral de Tolosa celebrada en el Leidor. / IÑIGO ROYO El coro que dirige Alexander Vatsek se mantiene entre los cuatro mejores del mundo pese a la inestabilidad del país ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 2 noviembre 2018, 07:00

Los mejores coros a nivel internacional se están dando cita esta semana en el escenario del teatro Leidor. Oreya, de Ucrania, está entre ellos. Alojados durante estos días en Zarautz tras su debut en el Certamen ayer por la tarde, los coralistas ucranianos dedican su tiempo libre a descansar y ultimar los ensayos, centrados en la preparación del repertorio seleccionado para la final, que se celebrará el próximo domingo con las cuatro agrupaciones que hayan sido clasificadas.

Fundado por Alexander Vatsek en 1986 como coro municipal, en cuatro años empezó a representar a la región de Zhytomyr y a toda Ucrania en las competiciones internacionales de canto coral. Entre 1993-2014 el coro obtuvo 9 premios Grand Prix y 31 primeros puestos en certámenes corales internacionales.

A día de hoy, es uno de los conjuntos corales más originales del mundo y ha mantenido su alta calificación internacional en los últimos veinticinco años. Marcel Corneloup, presidente de la asociación coral francesa, recogía en una entrevista que «Oreya es uno de los cuatro mejores coros del mundo que he oído nunca, y el mejor embajador de Ucrania que he conocido».

De jurado a juzgado

Su actual director, Alexander Vatsek, es director de coro y orquesta, profesor vocal, jurado de concursos internacionales y arreglista, entre otros oficios. Ha acudido al Certamen en tres ocasiones como director de la agrupación; en 1992, 1999 y 2011, y en cinco ediciones como miembro del jurado. Las dos más recientes fueron el año pasado y hace dos ediciones.

Una vez finalizado el ensayo del miércoles, y con cierta tensión latente debido a la cercanía de las actuaciones, a las puertas del Leidor el destino volvió a reunirle con Jonathan Velasco durante un minuto, director de la coral Ateneo Chamber Singers de Filipinas, quien acompañó a Vatsek hace dos ediciones como miembro del jurado. «De un año a otro los papeles cambian, y este nos encontraremos compitiendo sobre el mismo escenario. Es la magia y el encanto que tiene», sonreía.

«Intentamos mantener el nivel pese a que la situación no es buena y hay muchos cambios»

La exigencia es máxima, los coros solo cuentan con una actuación para dar lo mejor de sí mismos, y para ello, disponen de un reducido tiempo de quince minutos de preparación sobre el escenario. «Las condiciones no son las mejores, ya que disponemos de muy poco tiempo para ensayar en el teatro, pero hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. Teníamos que mirar diferentes piezas de estilos muy variados y hemos tenido que ensayar y cambiar de uno a otro de manera muy rápida, como si de composiciones muy breves se trataran», detalla el director.

Al mencionar su dilatada trayectoria y copioso palmarés, el director frunce el ceño; habla con llaneza y naturalidad, cualidades que se plasman en la forma de referirse a los triunfos de su agrupación y el gran nivel vocal de la misma. En sus 32 años de vida, Oreya ha cambiado considerablemente, ha experimentado el ingreso constante de nuevos coristas, muchos de ellos jóvenes, y afirma su director que está más viva que nunca. «La situación en Ucrania en estos momentos no es muy buena, la gente se ha movido mucho para mejorar y obtener mejores condiciones de trabajo, pero intentamos mantener siempre el mismo nivel coral», señala. En cuanto a estilo, el director se muestra claro: «Me gusta trabajar muchos estilos musicales e intento que mi coro sea capaz de cantar en todo momento lo mejor posible tanto obras de folclore, como clásico, romántico... Muchas veces no es fácil que los mismos cantores canten de diferentes maneras y estilos, pero pienso que es lo que mejor sabemos hacer y que nos caracteriza», añade Vatsek.

El mundo coral no deja de ser el reflejo de la propia vida. «Estoy contento con el coro, pero no todos los días sientes y piensas lo mismo; no es fácil mantener el nivel todos los días. A veces, en función de los ensayos pienso que es el mejor coro, pero otras, la percepción cambia, y es que el coro es cada una de las personas que conforman el grupo con todos sus problemas. Todo influye», afirma el director ucraniano.

La obra en euskera

El repertorio, de libre elección para todos los participantes, consta de nueve piezas musicales en el caso de la actuación principal, ofrecida durante la tarde de ayer, que toma nueve direcciones distintas donde cada una suena de manera diferente. En su programa encontramos músicas de diferentes épocas y estilos: desde folclore ucraniano a música clásica, obras del siglo XIX o 'Ametsetan', del guipuzcoano Javier Busto, escogida como obra obligatoria en euskera. «Es un repertorio muy variado donde se entremezclan la técnica, la armonía, la dinámica, y jugaremos mucho con las intensidades musicales como 'piano', 'fortissimo' e interpretaremos diferentes sonidos de la naturaleza», señala el director.

«El de Tolosa es el Certamen internacional más importante y prestigioso»

El director comparte su agradecimiento. «Es el certamen más importante y prestigioso que conozco a nivel mundial. He estado en certámenes corales de Tours (Francia), Varna (Bulgaria)..., y para mí, la de Tolosa es una competición muy fuerte y de más alto nivel, donde no es fácil clasificarse. La organización del Certamen es fantástica, solo puedo dar las gracias por el trabajo que realizan. En Tolosa he conocido a muchos amigos pero he de admitir que se trata de una competición muy seria, donde los participantes lo dan todo».