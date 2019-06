'Oreina' eta 'Espedizio handia' filmak Edinburgoko Nazioarteko Zine Jaialdian emango dituzte 'Espedizio handia'-ko irudiak. / Etxepare.eus 'Oreina' ekainaren 24an eta 26an ikusi ahal izango da eta 'Espedizio handia' film laburra, aldiz, ekainaren 26an EL DIARIO VASCO Miércoles, 19 junio 2019, 16:16

Euskal zine industriak ere bere tokia izango du Edinburgon, hainbat profesional bertara joango baitira euren lana bertan aurkeztu eta beste profesionalekin esperientziak partekatzera. Izan ere, 'Oreina' eta 'Espedizio handia' filmen proiekzioetan haien zuzendariek ikus-entzunezko lanak aurrez-aurre aurkeztuko dituzte.

Ekainaren 19an abiatu den Edinburgh International Film Festival (EIFF) jaialdian euskal zineak toki berezia izango du, Etxepare Euskal Institutuaren #ScotlandGoesBasque programaren eskutik. Eskozian euskal zinearen udaberria izan den honetan, apiriletik maiatzera bitartean euskal zinemagintzaren berrogei urteren atzera begirakoa aurkeztu zuen CinemaAttic erakundeak Glasgown, Edinburgon eta Erresuma Batuko beste zenbait hiritan egindako askotariko jardueren bidez (zine emanaldiak, solasaldiak, zinea eta gastronomia uztartzen zituzten topaketak eta abar). Orain, berriz,Eskozian Euskal Herriko zinegileei eskainitako programazio horrek bere lekua izango du nazioartean egiten den zine jaialdi zaharrenean, kasu honetan euskarazko zine berrienari bide eginez.

Oreina eta Espedizio handia, lehenengo aldiz Edinburgon ikusgai EIFFren 'Focus on Spain' ildoan, Koldo Almandoz zuzendari donostiarrak Oreina (2018), aurkeztuko du Edinburgon ekainaren 24an eta 26an, Eskozian estreinaldia izango da (informazio gehiago hemen ) Eta, bestetik, 2018ko Kimuak euskal film laburren bildumako piezatako bat, Iban del Campo zinegile arrasatearraren Espedizio handia (2018) zientzia-fikziozko pelikula Eskoziako hiriburuan ikusgai izango da ekainaren 26an, Erresuma Batuan lehenbiziko aldiz; filma hori 'Focus on Spain' ildoaren baitan film laburrei eskainitako 'Spotlight on Contemporary Spanish Short Films' emanaldian aurkeztuko diren piezatako bat izango da.

Oreina da Koldo Almandozen (Donostia, 1973) zinegilearen bigarren luzemetraia. Txintxua Filmsen ekoizpena den horretan protagonista dira Patxi Bisquert (Jose Ramon) eta Laulad Ahmed Saleh (Khalil); Javier Agirre du argazki zuzendari eta Laurent Dufreche, berriz, muntaiaren egilea; musika Elena Setiének eta Ignacio Bilbaok idatzia da. Koldo Almandozek berak idatzitako gidoian oinarrituta, filma gizakien eta espazio geografikoen mugez mintzo da, Khalil eta Jose Ramonen arteko harremana abiapuntu duela. Pelikulak Euskal Zinemaren Irizar Saria jaso zuen 2018ko Donostia Zinemaldian.

Espedizio handia Iban del Campo (Arrasate, 1971) zinegileak Antonio del Camporekin batera idatzi eta Limbus Filmak-ekin elkarlanean ekoitzitako pelikula laburra da. Filmaren argazki zuzendari da Edward O. L'Estrange, editoreak Iban del Campo eta Benito Macías eta, soinuaren arduraduna Adrian Chom. L'Estrange familiako kideak antzezle dituen zientzia-fikziozko pieza horrek artxiboko materiala eta familiarteko Super 8 bideoak batzen ditu, planeten arteko bidaien zirrara islatu asmoz. Sinopsiak zera dio: «Gizakiak, berez dena baino gehiago izan nahi du, izarren hautsa baino zerbait gehiago». Koldo Almandozek eta Iban del Campok Edinburgora bidaia egingo dute euren filmen aurkezpenean esku hartzeko.