La Ópera de Los Ángeles anula el puesto directivo que ocupaba Plácido Domingo EFE LOS ÁNGELES. Jueves, 10 octubre 2019, 09:21

La junta directiva de la Ópera de Los Ángeles (LA Opera) ha decidido anular el puesto de director general que ocupaba el tenor español Plácido Domingo desde 2003 hasta su dimisión la semana pasada por la polémica generada por las acusaciones en su contra de abuso sexual, informó la institución en un comunicado.

La nota detalla que el actual presidente de LA Opera, Christopher Koelsch, asumirá desde su cargo las funciones que desempeñaba Domingo. «Después de considerarlo, la junta directiva de LA Opera decidió que la compañía permanecerá bajo el liderazgo y la guía de Christopher Koelsch, nuestro presidente», indicó el escrito. Por su parte, Koelsch dijo en una carta que se siente «honrado por la confianza de la junta para dirigir esta organización excepcional». «Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a Plácido Domingo por sus décadas de servicio a nuestra empresa. Somos afortunados de que deje atrás una organización que se encuentra en una posición financiera sólida, que florece de manera creativa y bien posicionada para el futuro», apuntó Koelsch.

La semana pasada Domingo anunció su dimisión como director de la Ópera de Los Ángeles, tras su decisión de no volver a actuar en el MET de Nueva York y el veto de tres teatros. El tenor fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaron por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual en una investigación periodística de The Associated Press. LA Opera anunció entonces la apertura de una investigación para determinar la veracidad de esas acusaciones.