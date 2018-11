La Once dedica un cupón a Eusko Ikaskuntza Juan Carlos Andueza, delegado territorial de la ONCE en Euskadi; Iñaki Dorronsoro, presidente de Eusko Ikaskuntza; y Miguel Ángel Aizpurua, director de la ONCE en Gipuzkoa, este miércoles en la rueda de prensa. / Lusa Ha emitido 5,5 millones para el sábado 24 y el primer premio será un 'sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años EL DIARIO VASCO Miércoles, 14 noviembre 2018, 16:37

La ONCE emitirá 5,5 millones de cupones para el sábado 24 de noviembre dedicados al centenario de Eusko Ikaskuntza. Están ya a la venta a través de los más de 20.00 agentes vendedores de la Organización en todo el estado.

En rueda de prensa en San Sebastián, el delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; el director de la ONCE de Gipuzkoa, Miguel Ángel Aizpurua; y el presidente de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, han presentado este cupón que también está disponible en la web de juegos ONCE y en establecimientos autorizados.

Al ser un cupón de Fin de Semana, se opta a un primer premio de un 'sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, además de cuatro segundos premios de cuatro sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años.

En lo que va de año la ONCE ha repartido cerca de 25 millones de euros en premios en Euskadi, siendo los más significativos el Sorteo del Extra del 11/11, que esta semana ha dejado más de 1 millón de euros en Güeñes (Bizkaia); o el que se fue hasta Billabona con el Sorteo Extraordinario de la Madre el pasado mes de mayo, donde se dio el mayor premio que jamás haya dado la ONCE en la comunidad autónoma vasca, con un total de 18,5 millones.