Olivier Barachart: «La feria de Baiona reúne a los aficionados de los dos lados de la frontera» Olivier Barachart. / M.H. El coso taurino acogerá tres corridas y tres novilladas entre el viernes y el domingo MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN. Martes, 27 agosto 2019, 06:57

Baiona es el principal referente en el mundo del toro del Sudoeste francés. Plaza donde se cuida mucho el detalle y la liturgia del espectáculo. Desde hace ya algunos años, los festejos se desarrollan en tres momentos del verano: finales de julio en fiestas patronales, la corrida de la Asunción y la Feria del Atlántico, a finales de mes con seis festejos en tres días. Olivier Barachart, es el director de la plaza de toros.

- Hemos quedado para comentar los próximos festejos, pero no me sustraigo a hablar del auténtico bombazo que supuso la encerrona del pasado día 14 con un Daniel Luque inmenso.

- Si digo que fue un momento especial, parece una frase hecha, pero lo fue en verdad. Para vivir algo especial en una corrida de toros debe existir una comunión total entre toro, torero y publico... y es lo que sucedió. Desde el principio de la corrida, el público apoyó a Daniel Luque y todo lo que hizo fue muy de verdad, con toros que no eran fáciles. Y luego cuando llegó ese quinto toro se consumó la total comunión. La faena fue importante desde su inicio, además de la música: el 'concierto de Aranjuez' perfectamente interpretado, el ralentí de los pases de Daniel y luego sobre todo al final cuando el toro hizo amago de rajarse, este gran toro de Pedraza de Yeltes, y de irse hacia las tablas, es cuando sacó sus famosas 'luquecinas' pero tan ralentizadas que yo no lo había visto tan bien nunca. Es curioso el público de Bayona; unas veces tiene reacciones raras pero otras veces tiene una sensibilidad taurina que le hace explotar y verdaderamente la petición de rabo después de una gran estocada fue unánime. El presidente acertó concediéndolo y dando la vuelta al ruedo al toro.

«Si la feria hubiese sido una semana antes, hubiéramos tenido que suspenderla por el G-7»

- Una gran emoción en la plaza....

- Existe esta emoción que sentimos en las plazas de toros y no en otro espectáculo. No sabemos por qué; el torero lloraba, la cuadrilla lloraba, el padre estaba sumido en llanto y vi a mucha gente con las lágrimas de alegría por haber vivido ese momento. Al día siguiente todo el mundo estaba hablando de toros por las calles de Baiona, incluso sé de algunos que no habían estado en la plaza.

- Daniel va a ocupar el puesto que deja libre Roca Rey

- Cuando presentamos los carteles había una primera corrida que nos gustaba muchísimo; Sebastian Castella, Roca Rey y Pablo Aguado. Con toros además de Luis Algarra, que nos pidió Roca Rey y nos vino bien porque Aguado es un poco torero de esa casa. Pero inesperadamente toca sustituir a Roca Rey y todo se complica. Así que dimos una vuelta y dijimos vamos a esperar a que pase el 14, entendiendo todos que debería pasar algo muy importante para anunciar otra vez a Luque después de seis toros. Y así fue. Castella, Luque y Pablo Aguado integran el cartel con tres estilos muy distintos y que puede lanzar con fuerza esta feria.

- La Feria del Atlántico ya es una apuesta importante en la temporada.

- Si a pesar de que este año tenemos la complicación de la reunión del G7. Si la feria hubiese sido una semana antes hubiéramos tenido que suspenderla. Hemos tenido que retrasar un par de días los embarques de las corridas porque nos querían obligar a llevar los camiones con los toros por la ruta de Barcelona. Es el tercer año y se va a poder disfrutar de la fiesta, día y noche; comer, cenar, escuchar música, tertulias, ver exposiciones, todo en el mismo entorno. Hay corrida el viernes por la tarde pero ya hay novillada sin caballos por la mañana. El sábado, la final de las novilladas sin caballos por la mañana y la corrida de la tarde. Y el domingo por la mañana novillada picada de 'Los Maños' y corrida de Santa Coloma de 'La Quinta' por la tarde: un día de cierre santacolomeño como el año pasado que tuvo mucho éxito..

- Analicemos los carteles

- Vamos a ir de atrás hacia adelante El domingo por la mañana en la novillada encabeza el cartel 'El Rafi' que es un torero de Nimes que está funcionando perfectamente este año. Estaba anunciado el triunfador de Valencia, Borja Collado, pero ha cortado inesperadamente la temporada y la coleta. Para sustituirle hemos decidió llamar al triunfador de las novilladas madrileñas, Tomás Rufo, y el tercero es Manuel Diosleguarde. En la corrida de 'La Quinta' Octavio Chacon, especialista con las corridas dichas duras; Román, un torero con mucho pundonor, y Joaquín Galdós, un torero peruano que estuvo muy bien en la corrida concurso del año pasado.

- ¿Qué puede decirnos del cartel del sábado

- El cartel es de una corrida única. Un concurso de ganaderías cada una de diferente encaste. Toros de Murube, Valdefresno, El Retamar, José Cruz, Los Maños y Pedrés para. Para lidiarla, seis toreros, que al no haber sorteo, saben perfectamente a lo que se van a enfrentar. Se ha buscado a un director de lidia con más oficio: Domingo López Chaves es el elegido; Sergio Flores tomó la alternativa aquí hace cinco años; Tomás Campos ha tenido un percance que le va a impedir torear. Le sustituirá Miguel Ángel Pacheco, poco conocido, es cierto, pero hay que pensar que una de las metas de esta corrida es descubrir toreros. Juan Ortega es un torero que en Madrid estuvo muy bien y repite; Adrien Salenc, ha tomado la alternativa y le toca el toro de 'Los Maños'; y finalmente Dorian Canton, el chaval que debía haber tomado la alternativa aquí en la corrida que se suspendió por la lluvia durante las fiestas. Matará el toro de Pedrés.

- Finalmente ¿tiene algún mensaje para el aficionado guipuzcoano?

- Que piense que acaba el verano y que está bien rematar la temporada con esta feria. Que puede disfrutar con el espacio ferial, con posibilidad de pasar el día en un ambiente taurino. Es una forma de reunir a los aficionados de ambos lados de la frontera.