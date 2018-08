Notable Chacón, herido leal

Ni el primero ni el segundo de los seis toros de Miura sacaron pinturas de guerra. Apacible, el primero solo a última hora, revuelto, pidió la cuenta. Octavio Chacón lo lidió con empeño. Seguro, en aire clásico, resolvió como si tal cosa. Una buena estocada. La mejor de la corrida, pero no la de mayores méritos. El segundo, musculado, salió con alegría y estuvo a punto de soltarse tras la larga cambiada de rodillas con que Pepe Moral lo saludó en tablas. Cinco verónicas de amplio espectro y bien tiradas, la media de broche y un galleo por lances de costado muy celebrado para un torero que no pasó apuros. Ducho en la ganadería y en el oficio. Ha matado miuras de colmillo retorcido, unos cuantos, y con este no sudó ni gota. Una estocada atravesada, se echó el toro. Enseguida dio comienzo otra corrida. De Miura pero nada que ver con ese prólogo sin mayores problemas.

Había en toriles todavía cuatro miuras. Los cuatro, marca de la casa. El sexto de sorteo se empleó en dos varas. Chacón quitó el toro del caballo con bellos lances de pulso. Pronto también en banderillas, pero aquerenciado en el burladero opuesto a toriles, donde había sido picado, tardó en atender un cite muy temerario de Juan Leal, hincado de rodillas en la boca de riego, pero, cuando lo hizo, vino con todo. Dos muletazos librados a modo. En el tercero el toro hizo presa, prendió a Juan por la chaquetilla y le sacó el chaleco por la cabeza sin que se entienda cómo. Tampoco se entendió que el torero de Arles saliera ileso. Ileso y crecido, puesto sin miedo, la adrenalina descargada toda en la cogida sin cornada, y, sin temblor de ánimo ni de piernas, volvió al toro como si tal, encajado y vertical, al hilo, la muleta al hocico, muletazos muy despaciosos, un cambiado por la espalda de los de Roca Rey intercalado, una brava pelea. Entonces empezó a pasar miedo la gente. Mas que el torero, que aguantó dos quedadas debajo sin inmutarse y atacó con la espada en la suerte natural y atracándose tanto que salió prendido y, ahora sí, herido en el muslo derecha. Una cornada grave. Y con ella una oreja de su precio.

Desde el día del desembarco de la corrida en los corrales, uno de los miuras se había hecho famoso. Por haber arrancado de cuajo uno de los portones de maniobra y por haberse liado a golpes con los que ya estaban bajados del camión. Un toro loco, decían. Fue el cuarto de sorteo. 630 kilos. Para sorpresa de todos, no fue una fiera. Chacón, admirable entereza, le ganó la partida. Y la estocada, complicadísima, porque el toro medía tanto como él, fue de cortar la respiración. Por el detalle tan riguroso de salir de la suerte sin soltar el engaño que el toro le había tratado de arrancar. El presidente tuvo la sensibilidad de recompensarle con una oreja de ley.