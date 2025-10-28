Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'EzBerdin Berdinak'

Nortasunaren inguruan hausnartzeko esperientzia eszenikoa

Azaroaren 8an izango da, formatu berriarekin, zutik jarraituko baitute ikusleek

J. A.

Asteartea, 28 urria 2025, 14:44

Comenta

Dantza garaikidearen, musikaren, antzerkiaren eta bertsolaritzaren bidez euskal nortasun garaikideari buruzko gogoeta piztu nahi duen 'EzBerdin Berdinak' proposamen artistiko eta parte-hartzailearen Iruñeko saioa aurkeztu dute. Azaroaren 8ko emanaldiak ikusleari gonbita egiten dio «nor garen, zer partekatzen dugun eta nola eraiki nahi dugun gure etorkizun kulturala» galdetzera. Hizkuntza artistikoak lagunduta, gogoetak landuko dira ikuspegi ireki eta inklusibo batetik. Kukai Dantza Taldearekin eta hainbat diziplinatako euskal sortzaileekin batera izango da

Ekitaldian parte hartu zuten Iñaki Zabaleta, Eusko Ikaskuntzako idazkari nagusia; Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultura zinegotzia; eta Javier Arakama, Nafarroako Gobernuko Euskarabidearen zuzendari-kudeatzailea. Era berean, ekitaldian babesa agertu du LABORAL Kutxako ordezkari Maitane Buenok.

Azaroaren 8koan formatua ere berria izango da, ikusleak ez baitira eserita egongo, zutik jarraituko dute ikuskizunaren garapena, oholtzako espazio ezberdinetan sortzen diren gune eta elkarrizketa-dinamika desberdinen artean mugituz. Publikoak berak esperientziaren parte bihurtzen du, mugimenduan, dantzan, hausnartzen eta hitz egiten. Sortzen diren konbinazio eta elkarrizketa singularrek emozioa eta jakin-mina pizten dituzte, eta, aldi berean, galdera berriak irekitzen dituzte identitatearen eta hizkuntzen inguruan.

Ikuskizunarekin batera hausnarketa kolektiborako saio gidatu bat egingo da, non bertaratutakoak artistekin batera euskararen, identitatearen eta aniztasunaren inguruan eztabaidatzeko aukera izango duen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  8. 8

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  9. 9

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  10. 10

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nortasunaren inguruan hausnartzeko esperientzia eszenikoa

Nortasunaren inguruan hausnartzeko esperientzia eszenikoa