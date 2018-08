Norka Chiapuso (Programador teatral de Donostia Kultura): «Sería ideal tener en verano un festival de artes de la calle»

Las dificultades extras surgidas para la programación de este verano y el deseo de contar con un festival escénico en la calle para el verano donostiarra centran la conversación con Chiapuso.

-¿Como resume la programación teatral de agosto?

-Sobre todo ofrecemos comedias, con variación de estilos y este año también habrá música.

-¿Se busca para el verano un tipo concreto de obras?

-Se buscan espectáculos que tengan tirón de cara al público. Tienen que ser obras para grandes públicos, en las que predomina la comedia porque es una época para pasarlo bien y olvidarnos de los problemas cotidianos.

-Este año en la Semana Grande el espectáculo que más días va a estar es un concierto sobre el grupo de rock Queen.

-Muchas veces se toman decisiones en base a las posibilidades de programación. Hacer un tributo a Queen nos parece una buena idea porque es un grupo con mucho tirón. Como la Semana Grande es festiva y muy musical, pensamos hacer algo distinto en el Victoria Eugenia con referencia a lo que al mismo tiempo hay en el Principal, buscando así opciones distintas para todo tipo de espectadores. El montaje es un tributo a Queen, muy fiel a su música y más que un musical es un concierto con una banda fiel a la original. Y tiene una puesta en escena espectacular y un tono de show y de energía gamberra, se nota que la compañía Yllana está detrás.

-¿No hay escasez este verano de actores de relevancia? Solo Lola Herrera, María Luisa Merlo y Concha Velasco se pueden considerar como tales.

-Teníamos previsto el espectáculo 'El test', con Luis Merlo, pero a última hora se nos cayó porque la siguen haciendo en Madrid. Ha sido un verano complicado porque ha habido nombres que no han sacado espectáculo. Hemos tenido que hacer un poco maravillas y quizás falta alguno. Arturo Fernández sigue con la misma obra del año pasado, Gabino Diego también. Ese tipo de gente con mucho tirón que casi todos los veranos tiene algo, pero esta vez no ha sido así.

-¿Le preocupa que por esa circunstancia haya menos público?

-A falta de tener primeras figuras en todas las semanas hemos intentado aprovechar montajes como el de Queen, que tienen otros atractivos que compensan la falta de un nombre en el elenco. Lo que me preocuparía es que se generalizara la tendencia de que los actores de primera fila no salgan de gira en verano. No recuerdo uno tan complicado en este sentido como este. Espero que haya sido solo una coincidencia.

-¿Cree que la programación teatral en agosto es parte importante del atractivo turístico de San Sebastián?

-Mucho. Aunque hay tendencias y costumbres que cambian, se va manteniendo en el tiempo y sigue siendo algo clásico en el verano donostiarra. Y es también una forma muy buena de que la gente se haga aficionada al teatro porque es más complicado empezar viendo espectáculos de vanguardia. El teatro de verano es también una forma de entrada para que durante el resto de la temporada teatral muchos se atrevan con cosas distintas.

- ¿No se plantean utilizar espacios abiertos para ofrecer espectáculos al aire libre?

-Hace años que buscamos la financiación para poder hacer en verano un festival de artes de la calle. Sería ideal para la ciudad, es un sueño que espero conseguir. San Sebastián es el marco perfecto. Con toda la cantidad de festivales que hay falta un festival que una música, danza, circo y teatro. Se pueden hacer muchas cosas y lo estamos peleando, pero falta la parte económica porque lo que se hace en la calle no paga entrada.

- La experiencia del 2016 con 'Sueño de una noche de verano' en Cristina Enea, donde se cobraba entrada, funcionó de maravilla.

-Sí, en algún caso puede ser, pero el atractivo que tiene la calle es el encuentro, la sorpresa, utilizar el espacio urbano de una forma creativa. En muchas de las ocasiones eso significa que no se puede cobrar entrada. Pero hay que ser optimistas y espero que algún año se pueda hacer y dejarlo como una realidad de futuro para la ciudad.

- ¿No falta en verano un festival de artes escénicas que complete la oferta del Jazz, la Quincena Musical y el Festival de Cine?

-Tenemos una gran variedad de festivales y falta una intervención de artes de la calle más fuerte porque algunas cosas ya se hacen. Con el marco que tenemos, desde el punto de vista artístico y turístico, sería un complemento perfecto.