La noche en Brinkola suena a música local Foto de archivo de una actuación de Nekrobabies. La Toga + Nekrobabies. Sábado, 23.00. Brinkola. Gratis. DV Viernes, 30 agosto 2019, 20:20

Dos grupos legazpiarras se encargarán de animar las fiestas de Brinkola al más puro ritmo de rock. Los protagonistas serán La Toga y, después, The Nekrobabies. Este último es un trío que, con casi 20 años de vida, cuenta con una discografía compuesta por dos EPs, un 'split álbum' y dos trabajos propios. El último de ellos, 'The Process of Selfdestruction', fue publicado en 2018.