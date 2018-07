«Ningún concejal de Cultura se ha pasado por la sala en todo este tiempo» J.A Domingo, 29 julio 2018, 10:40

Siente lejos a las instituciones públicas. Y por eso el director de Altxerri, Juan Ignacio García Velilla, subraya una y otra vez la labor de las galerías porque, a su juicio, hacen «una actividad cultural gratis de primer nivel» y pasan «despercibidas para las instituciones. En 28 años que llevo aquí, no he visto a ningún concejal de Cultura visitando una de nuestras exposiciones estando a 200 metros del Ayuntamiento», afirma el director de Altxerri.

Un folleto en el que se anuncie Altxerri y el resto de galerías de arte de la ciudad. Es lo que pide Juan Ignacio García al Ayuntamiento de San Sebastián: «Echo en falta un folleto del consistorio que dé visibilidad a todas las galerías de arte. Desde el Ayuntamiento me mandan todo tipo de folletos en los que ellos aparecen, pero nosotros no. Yo tengo que publicitar sus actividades, pero nadie nos publicita a nosotros».

«En otras ciudades tienen desplegables de galerías», continúa con su reivindicación. «En Donostia nunca ha habido un intento de que nos presten atención. Uno si quiere ver las galerías, tiene que preguntar. Las instituciones no saben lo que es esto, y si lo saben, pasan porque es trabajo y requiere atención. Las galerías dan un nivel de estatus a cualquier ciudad y es importante que los turistas las conozcan», señala García Velilla.

¿Una ciudad sin galerías?

El responsable de Altxerri guarda en su retina una historia que «dice mucho». En la exposición de Ralf Penk vendió un cuadro «de la forma más curiosa». De repente, recibe la llamada de un señor a punto de despegar de Hondarribia que estaba leyendo en un periódico que había una exposición de Penk en Donostia. «Me llamó y me dijo que era muy fan y que no se había enterado de que en San Sebastián había una galería y que quería un cuadro de Penk. Terminó comprando uno», relata. Esto significa, según su interpretación, que «no nos proyectamos bien, no hay un programa de galerías, este hombre no tenía que haberse ido de Donostia sin haber visitado la exposición de Penk».

El responsable de Altxerri se pregunta: «¿Qué sería de una ciudad sin teatros, sin cines, sin galerías? ¿Qué serían de los artistas sin las galerías? ¿Evolucionarían?». Ahí quedan.